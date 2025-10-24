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Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии

24 октября 2025 07:44
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Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии. Там автобус столкнулся с мотоциклом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии-2

От удара вспыхнуло разлившееся топливо, пламя в считанные минуты охватило салон, в котором находились 43 пассажира. Люди пытались выбраться на свободу, однако дверь в транспорте заклинило. Спаслись те, кто смог вылезть наружу через окна. В полиции заявили, что авария произошла поздно ночью, когда большинство пассажиров спали и не сразу смогли понять что случилось. Расследование причин трагедии продолжается. 

# Аварии # Аварии в Индии

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