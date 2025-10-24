Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии. Там автобус столкнулся с мотоциклом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара вспыхнуло разлившееся топливо, пламя в считанные минуты охватило салон, в котором находились 43 пассажира. Люди пытались выбраться на свободу, однако дверь в транспорте заклинило. Спаслись те, кто смог вылезть наружу через окна. В полиции заявили, что авария произошла поздно ночью, когда большинство пассажиров спали и не сразу смогли понять что случилось. Расследование причин трагедии продолжается.