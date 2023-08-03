Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами

Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

В это время на соседнем пшеничном поле была другая картина. Импровизированный стол, за которым едят стоя те, кто много времени проводит за рулем. Комбайны на стопе. И их водители, занятые трапезой. По случаю визита главы государства чуть более собранные, но это, пожалуй, единственное отличие от их рутинной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, что, показать хотите, что вас кормят?

– Ждем, Александр Григорьевич, погоды. Кормят вкусно (подробности здесь).

В меню суп, пюре, мясная котлета, овощи и чай с десертом. Ответственно заявляем – вкусно.

Александр Лукашенко:

Может, еще кто-то хочет? Алена Сырова была где-то. Алена Сырова, политический обозреватель:

Я здесь. Александр Лукашенко:

Туру не давайте ничего! Ему не надо поправляться. Тебе нельзя. Алена, горячее. А сколько комбайнов работает? Вы звеном таким и работаете все время?

– Да, в большинстве своем.

– Но вы пробовали сегодня молотить, какая влажность?

– Около 23 пока была.

– Вчера дождь шел, да?

– Да, да. Ночь и еще утром, часиков до 10. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вот эти 2124.