Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами
Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.
В это время на соседнем пшеничном поле была другая картина. Импровизированный стол, за которым едят стоя те, кто много времени проводит за рулем. Комбайны на стопе. И их водители, занятые трапезой. По случаю визита главы государства чуть более собранные, но это, пожалуй, единственное отличие от их рутинной жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, что, показать хотите, что вас кормят?
– Ждем, Александр Григорьевич, погоды. Кормят вкусно (подробности здесь).
В меню суп, пюре, мясная котлета, овощи и чай с десертом. Ответственно заявляем – вкусно.
Александр Лукашенко:
Может, еще кто-то хочет? Алена Сырова была где-то.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Я здесь.
Александр Лукашенко:
Туру не давайте ничего! Ему не надо поправляться. Тебе нельзя. Алена, горячее. А сколько комбайнов работает? Вы звеном таким и работаете все время?
– Да, в большинстве своем.
– Но вы пробовали сегодня молотить, какая влажность?
– Около 23 пока была.
– Вчера дождь шел, да?
– Да, да. Ночь и еще утром, часиков до 10.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вот эти 2124.
Александр Лукашенко:
Ну, ты ешь, мы пойдем, комбайны посмотрим. Не спеши, не спеши. Ребята, спасибо вам! Действительно, суп хороший.
– У нас всегда вкусно.