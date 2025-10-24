Прямой эфир

Трамп пообещал уничтожать всех, кто занимается поставками наркотиков на территорию США

24 октября 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Борьба с наркокартелями в США вышла на новый уровень. Дональд Трамп пообещал уничтожать всех, кто занимается поставками запрещенных веществ на территорию страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп пообещал уничтожать всех, кто занимается поставками наркотиков на территорию США-2

Для этого он дал полную свободу действий силовым структурам. Также глава Белого дома заявил, что даже не будет запрашивать разрешение Конгресса на действия армии за пределами Штатов. Как отмечают СМИ, чтобы показать серьезность своих намерений, Трамп отправил бомбардировщики в сторону Венесуэлы.

# США # Дональд Трамп # Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
Путин об отмене саммита в Будапеште: скорее всего, речь идет о переносе
24 октября 2025 07:24

Путин об отмене саммита в Будапеште: скорее всего, речь идет о переносе

В Ирландии начались президентские выборы
24 октября 2025 07:22

В Ирландии начались президентские выборы

Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры
24 октября 2025 06:56

Совет ЕС готовится к масштабной и дорогостоящей реконструкции своей штаб-квартиры