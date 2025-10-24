Трамп пообещал уничтожать всех, кто занимается поставками наркотиков на территорию США

Борьба с наркокартелями в США вышла на новый уровень. Дональд Трамп пообещал уничтожать всех, кто занимается поставками запрещенных веществ на территорию страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого он дал полную свободу действий силовым структурам. Также глава Белого дома заявил, что даже не будет запрашивать разрешение Конгресса на действия армии за пределами Штатов. Как отмечают СМИ, чтобы показать серьезность своих намерений, Трамп отправил бомбардировщики в сторону Венесуэлы.