Орбан: в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла свою независимость, и ЕС обсуждает ее возможный раздел на основе колониального подхода. Об этом пишет ТАСС.

На митинге после «Марша мира» в Будапеште он отметил, что судьба Украины определяется извне, а ее интеграция в Европейский союз сопровождается разговорами о переделе территорий.

«Ее судьба находится в чужих руках», – считает глава правительства.

По словам Орбана, ослабленные государства становятся объектом внешнего влияния и разделения.

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