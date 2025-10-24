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Орбан: в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины

24 октября 2025 07:31
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Орбан: в Евросоюзе идут разговоры о разделе Украины-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина потеряла свою независимость, и ЕС обсуждает ее возможный раздел на основе колониального подхода. Об этом пишет ТАСС.

На митинге после «Марша мира» в Будапеште он отметил, что судьба Украины определяется извне, а ее интеграция в Европейский союз сопровождается разговорами о переделе территорий.

«Ее судьба находится в чужих руках», – считает глава правительства.

По словам Орбана, ослабленные государства становятся объектом внешнего влияния и разделения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Виктор Орбан

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