Лукашенко – Зайцу: «Они что, коррупционеры, что они завозят семена, которые есть у нас?»

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси. Если в области ситуация почти образцовая, то север и северо-восток страны будет вынужден работать в запарке. Первый укос трав подсушило. Сейчас время второго укоса, идет уборка зерновых, а затем – кукуруза. И все эти операции необходимо совместить с озимым севом. Президент: «Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах». Читать здесь. Поездки по регионам – это еще и поиск ярких кадров и новых методов хозяйствования. Выбор передовых технологий для масс-маркета аграрной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твоя оценка как человека на земле. Озимые, ячмень, рапс. Яровой рапс есть у тебя? Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Нет, яровой рапс мы не возделываем.

– Какая у тебя структура на сегодня?

– Структура – 11 600 у нас посеяно зерновых всего, 3 150 посеяно рапса, 850 сахарной свеклы, 9 500 кукурузы.

– А что ты так много рапса сеешь?

– Видим, что культура рентабельная.

– Ты у себя ее потребляешь?

– Для нас даже мало этого объема.

Александр Лукашенко оценил зерновой клин и рапс. Эти полевые дискуссии не для того, чтобы пускать зрителю зерновую пыль. Здесь обнажаются проблемы. И сразу поручение Президента из ряда продовольственной безопасности – надо заниматься семеноводством. Это второе важное поручение дня.