Лукашенко – Зайцу: «Они что, коррупционеры, что они завозят семена, которые есть у нас?»
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.
Если в области ситуация почти образцовая, то север и северо-восток страны будет вынужден работать в запарке. Первый укос трав подсушило. Сейчас время второго укоса, идет уборка зерновых, а затем – кукуруза. И все эти операции необходимо совместить с озимым севом.
Президент: «Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах». Читать здесь.
Поездки по регионам – это еще и поиск ярких кадров и новых методов хозяйствования. Выбор передовых технологий для масс-маркета аграрной отрасли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя оценка как человека на земле. Озимые, ячмень, рапс. Яровой рапс есть у тебя?
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Нет, яровой рапс мы не возделываем.
– Какая у тебя структура на сегодня?
– Структура – 11 600 у нас посеяно зерновых всего, 3 150 посеяно рапса, 850 сахарной свеклы, 9 500 кукурузы.
– А что ты так много рапса сеешь?
– Видим, что культура рентабельная.
– Ты у себя ее потребляешь?
– Для нас даже мало этого объема.
Александр Лукашенко оценил зерновой клин и рапс. Эти полевые дискуссии не для того, чтобы пускать зрителю зерновую пыль. Здесь обнажаются проблемы. И сразу поручение Президента из ряда продовольственной безопасности – надо заниматься семеноводством. Это второе важное поручение дня.
Александр Лукашенко:
Ну, Леонид Константинович [Заяц – прим. ред.], когда Гракун обеспечит страну семенами собственными, которые будут лучше немецких?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Не было бы сегодня импортных сортов, немецких, все бы сеяли наши, белорусские. И урожай был бы не ниже, чем у этой культуры.
Александр Лукашенко:
Так они что, коррупционеры, что они завозят семена, которые есть у нас?
Леонид Заяц:
Не коррупционеры, так уже в практику вошло в западных регионах.
Александр Лукашенко:
Что ты можешь сказать, если сравнить семена импортной селекции и нашей?
Александр Дунькович:
У нас, как правило, семена импортной селекции дают лучший урожай. Конечно, много всего зависит от погоды.
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