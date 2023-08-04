Столинские аграрии первыми в стране завершили уборку зерновых

Новости Беларуси. Простым людям не до политических игр. Их главная задача – быстро и качественно собрать урожай, сохранив каждое зернышко, которое сегодня на вес золота. На четкую, продуктивную работу на местах белорусов ориентирует глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если каждый на своем месте будет трудиться с полной отдачей, беспокоиться о продовольственной безопасности не придется. Республиканский каравай тяжелеет день ото дня. Работа в поле кипит, аграрии используют каждую возможность, чтобы снять золотые колосья. Первыми с задачей справились хлеборобы хозяйства «Ворони» в Столинском районе. Они успешно завершили уборку зерновых. Последние гектары комбайны прошли 3 августа в 22:00.

Столинский район лидирует по темпам жатвы в Брестской области. Уже убрано 74 % площадей. Валовой сбор урожая составляет 66,2 тысячи тонн зерна при средней урожайности 47,3 центнера с гектара. К слову, в этом году деревня Ворони, где находится хозяйство-рекордсмен, примет районный фестиваль тружеников села «Дожинки». В целом по стране аграрии обмолотили без малого 34 % полей с зерновыми от общего объема. В закромах – более 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Погода стоит благоприятная, а аграрии нацелены на результат. А потому можно не сомневаться – эта зима для белорусов голодной не будет.