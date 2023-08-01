Президент: «Это жёсткое моё требование – посеять ранние культуры в северных районах»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да и не только Витебскую, даже Гродненскую и северные районы, северные районы Минщины и Могилевскую область. Нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, то раньше и посеют. Вот он сейчас уберет и будет лапы сушить, как в народе говорят. Но у него разбежка есть, между уборкой и посевом озимых культур есть время. В Витебской области этого времени нет, поэтому надо раньше начинать уборку. Раньше Витебская область может начать уборку только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, озимый рапс, где это возможно, и другие культуры. Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля – раньше посеем озимые. Вот в чем смысл.