Президент: «Это жёсткое моё требование – посеять ранние культуры в северных районах»
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?»
Если в Брестской области ситуация почти образцовая, то север и северо-восток будет вынужден работать в напряженном режиме. Первый укос трав подсушило, сейчас время второго. Также идет уборка зерновых, затем – кукуруза. И все эти операции необходимо совместить с озимым севом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да и не только Витебскую, даже Гродненскую и северные районы, северные районы Минщины и Могилевскую область. Нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, то раньше и посеют. Вот он сейчас уберет и будет лапы сушить, как в народе говорят. Но у него разбежка есть, между уборкой и посевом озимых культур есть время. В Витебской области этого времени нет, поэтому надо раньше начинать уборку. Раньше Витебская область может начать уборку только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, озимый рапс, где это возможно, и другие культуры. Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля – раньше посеем озимые. Вот в чем смысл.
В Каменецком районе убрана почти половина зернового клина. Урожайность превышает 50 центнеров с гектара. А в хозяйстве «Беловежский», куда прибыл глава государства, собирают по 60 центнеров с круга. Президент оценил зерновые культуры, рапсовое поле и дал новые поручения аграриям: ранний сев озимых, свои семена рапса и внесение органики осенью.