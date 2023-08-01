Лукашенко оценил состояние уборочной на Брестчине: «Ну вы же все хитрые!»

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси. В Брестской области убрано 40 % площадей при средней урожайности 40 центнеров с круга. Валовой сбор рапса уже достиг прошлого года, рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. Впрочем, на здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности рапса. О тех, кто никогда не подводит. Евгений Пустовой.

Оценить масштабы этого хозяйства можно лишь сверху. Президент, продолжая воскресный облет сельскохозяйственных угодий, проинспектировал приграничье. Тучи хмуро сейчас ходят не только на границе, но и над зерновыми полями. Через день дождь. А значит, еще несколько часов надо ждать, когда колос подсохнет.

Несмотря на такие испытания дождем, репутация региона не подмочена. В Брестской области убрано 40 % при средней урожайности 40 центнеров с круга. Прошлогодние темпы. Средний показатель по стране не такой бравурный. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько в хороший день убираем процентов?

– У нас 4,3-4,5 больше было всего.

– Ну как ты убираешь: он три-четыре, три с половиной, а ты шесть?

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нет, вы же сказали в хороший день. Сейчас мы убираем 2,6, то есть 3 %, но мы убираем рапс. Утром убрали 24,8 % зерновых, зернобобовых культур с 5 гектаров.

– Четвертую часть ты убрал, сколько ты намолотил?

– Я намолотил миллион 720…

– Нет, всего сколько намолотил рапса?

– 2 440.

– Два с половиной, да? Ну, 10 миллионов.

– Просчитываем в общем – 9 200-9 300.

– А чего, ты, что, падать будешь по урожайности?

– По урожайности падать мы не собираемся!

– Так чего 9 200?

– Яровые нам дадут немного меньше урожайности, чем дают сейчас озимые. Сегодня дожди идут, работы надо останавливать, но это нормальные дожди. У нас есть еще сахарная свекла, кукуруза, которые должны нам дать хороший урожай.

Погода всякий раз напоминает: Беларусь в зоне рискованного земледелия. Заморозки, бездождье, дефицит влаги. Поэтому такой пристальный взгляд на озимые зерновые, кукурузу и рапс. Сегодня глава государства подарил им новый харизматичный эпитет – партийные культуры. В области валовый сбор рапса уже достиг 2022 года. Рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. На здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности черного золота полей – 41,3 с гектара. Дело не в почве. Технологии отработаны. Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?» Подробнее.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Дождь идет, не когда просят – дождь идет, когда жнут и косят. Эта крестьянская мудрость в этом году проявила себя во всей красе. Да и земли здесь не как на Гродненщине. От обилия камней район назвали Каменецким. Но технологии и трудолюбивые руки сделали невероятное. Агрономы говорят, что еще весной видно, какая культура будет успешнее. Но здесь, в «Беловежском», и кукуруза, и рапс дают высокие урожаи. В кадре оператора СТВ сразу две операции: уборка рапса и лущение стерни. Беспрерывный цикл работы. Это профессионализм – и оператора, и местных агрономов. Такую картинку глава государства хотел видеть по все стране. Особенно там, где приходится, догонят короткий вегетационный период – на севере.