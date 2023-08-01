Лукашенко оценил состояние уборочной на Брестчине: «Ну вы же все хитрые!»
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще.
Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси. В Брестской области убрано 40 % площадей при средней урожайности 40 центнеров с круга. Валовой сбор рапса уже достиг прошлого года, рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. Впрочем, на здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности рапса.
О тех, кто никогда не подводит. Евгений Пустовой.
Оценить масштабы этого хозяйства можно лишь сверху. Президент, продолжая воскресный облет сельскохозяйственных угодий, проинспектировал приграничье. Тучи хмуро сейчас ходят не только на границе, но и над зерновыми полями. Через день дождь. А значит, еще несколько часов надо ждать, когда колос подсохнет.
Несмотря на такие испытания дождем, репутация региона не подмочена. В Брестской области убрано 40 % при средней урожайности 40 центнеров с круга. Прошлогодние темпы. Средний показатель по стране не такой бравурный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько в хороший день убираем процентов?
– У нас 4,3-4,5 больше было всего.
– Ну как ты убираешь: он три-четыре, три с половиной, а ты шесть?
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нет, вы же сказали в хороший день. Сейчас мы убираем 2,6, то есть 3 %, но мы убираем рапс. Утром убрали 24,8 % зерновых, зернобобовых культур с 5 гектаров.
– Четвертую часть ты убрал, сколько ты намолотил?
– Я намолотил миллион 720…
– Нет, всего сколько намолотил рапса?
– 2 440.
– Два с половиной, да? Ну, 10 миллионов.
– Просчитываем в общем – 9 200-9 300.
– А чего, ты, что, падать будешь по урожайности?
– По урожайности падать мы не собираемся!
– Так чего 9 200?
– Яровые нам дадут немного меньше урожайности, чем дают сейчас озимые. Сегодня дожди идут, работы надо останавливать, но это нормальные дожди. У нас есть еще сахарная свекла, кукуруза, которые должны нам дать хороший урожай.
Погода всякий раз напоминает: Беларусь в зоне рискованного земледелия. Заморозки, бездождье, дефицит влаги. Поэтому такой пристальный взгляд на озимые зерновые, кукурузу и рапс. Сегодня глава государства подарил им новый харизматичный эпитет – партийные культуры. В области валовый сбор рапса уже достиг 2022 года. Рассчитывают собрать 225 тысяч тонн. На здешних землях уже стало традицией ставить рекорды по урожайности черного золота полей – 41,3 с гектара. Дело не в почве. Технологии отработаны.
Лукашенко в хозяйстве Брестской области: «Если нет технологии, то, наверное, и сеять не надо?» Подробнее.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Дождь идет, не когда просят – дождь идет, когда жнут и косят. Эта крестьянская мудрость в этом году проявила себя во всей красе. Да и земли здесь не как на Гродненщине. От обилия камней район назвали Каменецким. Но технологии и трудолюбивые руки сделали невероятное. Агрономы говорят, что еще весной видно, какая культура будет успешнее. Но здесь, в «Беловежском», и кукуруза, и рапс дают высокие урожаи.
В кадре оператора СТВ сразу две операции: уборка рапса и лущение стерни. Беспрерывный цикл работы. Это профессионализм – и оператора, и местных агрономов. Такую картинку глава государства хотел видеть по все стране. Особенно там, где приходится, догонят короткий вегетационный период – на севере.
Александр Лукашенко:
Ну, вы же хитрые, знаете, где буду лететь, так там и распашете, и посмотрите. Если бы все в Брестской области работали как здесь, в поле, целый конвейер – красота. Не успели убрать – уже спрессовали, упаковали в рулоны, закрутили, солому свозят – так, как должно быть. Я ведь земной человек, понимаю, что не везде так. У него еще бог есть, а в центральных, где подгорело, восточных, северо-восточных районах – там страшно было смотреть на поля! Дожди прошли, травы пошли. Ну и потом, мы много говорили весной про вымочки и прочее, ты как будто не слышал. Я же вижу, что ты не везде... В дисциплинированной области, вот им расслабляться нельзя давать.
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