Президент Беларуси: в этом коронапсихозе есть много того положительного, что мы оставим себе на будущее

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того положительного, что мы оставим себе на будущее. Что мы грязнулями стали, мы забываем о том, что, выходя куда-то, надо руки с мылом хорошо помыть, лицо привести в порядок. Надо жить в гармонии с природой, надо любить меньших своих, надо с любовью относиться к ближнему, как Он нас учил. Мы же это забыли. И когда стало трудно, все это пришло к нам. Дезинфекция улиц, домов, подъездов – что, это так трудно? Это несложно, это даст свой эффект. И вот это с нами должно остаться навсегда как вывод из этой сложной ситуации.

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«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Поэтому в любом процессе, в любом деле что-то и плохое, но обязательно есть и хорошее. Так не бывает, что все плохо или все хорошо. Поэтому возьмем то, чему научила нас эта обстановка в борьбе с болезнью.

К сожалению, человечество всегда жило здоровыми кто-то, кто-то болел. И мы будем и здоровыми, и больными – будут и здоровые, и немощные. От этого никуда не денешься. Люди будут рожать, и люди будут уходить из нашей жизни – это тоже закон нашей жизни. Но мы должны думать сами прежде всего о себе и о своей жизни и беречь себя. Так, как Он нам и завещал. Не переживайте, если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Хуже не будет. Все зависит от нас с вами.