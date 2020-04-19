Прямой эфир

Александр Турчин доложил Президенту об испытаниях китайского препарата

19 апреля 2020 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над очередным испытанием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выбранная нами стратегия показала свою эффективность. Перед посещением храма Александр Лукашенко дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом. Речь идет о размещении людей в больницах. Пациентов будут направлять в крупные города и областные центры, где больше ресурсов, средств и медицинского персонала.

Александр Турчин доложил Президенту об испытаниях китайского препарата-1

Президент поинтересовался, какова на данный момент ситуация с коронавирусом по стране и в центральном регионе в частности. Обстановка здесь остается стабильной, резкого всплеска заболеваемости не отмечено.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
У меня за буквально сутки где-то на процентов 30 меньше заболевших.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пневмониями?

Александр Турчин:
Пневмониями. Это самое главное.

Александр Лукашенко:
Это хорошо.

Александр Турчин:
Поэтому по COVID мы где-то на таком стабильном приросте где-то в 12 %. Но я сегодня с медиками говорил с утра. Привезли из Китая хлорохин этот противомалярийный, и наши медики говорят, что если на начальных стадиях (мы его давали, когда уже тяжело было). И мы уже попробовали на людях, есть нормальная положительная динамика. Поэтому если по пневмониям мы сохраним вот эти все тенденции, которые у нас есть, я думаю, это самое главное.

Александр Турчин доложил Президенту об испытаниях китайского препарата-4

Читайте также:

Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

# Коронавирус # Здоровье # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от коронавируса
19 апреля 2020 13:09

В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от коронавируса

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя
19 апреля 2020 13:00

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов
18 апреля 2020 16:49

В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов