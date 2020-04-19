Александр Турчин доложил Президенту об испытаниях китайского препарата

Выбранная нами стратегия показала свою эффективность. Перед посещением храма Александр Лукашенко дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом. Речь идет о размещении людей в больницах. Пациентов будут направлять в крупные города и областные центры, где больше ресурсов, средств и медицинского персонала.

Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над очередным испытанием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент поинтересовался, какова на данный момент ситуация с коронавирусом по стране и в центральном регионе в частности. Обстановка здесь остается стабильной, резкого всплеска заболеваемости не отмечено.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

У меня за буквально сутки где-то на процентов 30 меньше заболевших.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пневмониями?

Александр Турчин:

Пневмониями. Это самое главное.

Александр Лукашенко:

Это хорошо.

Александр Турчин:

Поэтому по COVID мы где-то на таком стабильном приросте где-то в 12 %. Но я сегодня с медиками говорил с утра. Привезли из Китая хлорохин этот противомалярийный, и наши медики говорят, что если на начальных стадиях (мы его давали, когда уже тяжело было). И мы уже попробовали на людях, есть нормальная положительная динамика. Поэтому если по пневмониям мы сохраним вот эти все тенденции, которые у нас есть, я думаю, это самое главное.