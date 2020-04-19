Прямой эфир

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн

19 апреля 2020 20:06
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Новости Беларуси. С XVIII века в Ляденском монастыре хранилась копия или, точнее сказать, список Жировичской чудотворной иконы Божьей Матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-1

Игорь Позняк, СТВ:
Ради нее то и была построена новая церковь, а при ней основан монастырь. Правда, в середине XIX века след этого образа теряется. А вот оригинал, которому в этом году 550 лет, хранится, конечно же, в Жировичском монастыре. Именно оттуда в минувшую пасхальную ночь наш телеканал впервые организовал прямую трансляцию, а Крестный ход показали с помощью беспилотной камеры. Такой вот неожиданный, но весьма полезный симбиоз духовного и светского.

Репортаж Галины Буро.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-4

Священнослужители хоть и не запрещали верующим посетить храм, но все же рекомендовали встретить праздник в своей малой церкви – в семье. В помощь – все те же современные технологии.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-7

И вот ультрасовременная передвижная телестанция СТВ у стен обители. Три часа монтажа оборудования, километры проводов, 30 киловатт света и профессиональная команда (около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов). За неделю группа выезжала на обследование места трансляции, детально продумывая, как снять каждый момент богослужения.

Больше трех часов трансляции в прямом эфире – огромная ответственность. За технической стороной не забыли и о духовном.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-10

Отец Евстафий, благословите, пожалуйста, на трансляцию.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Спаси Господи.

Тестирование картинки, проверка связи с каждым телеоператором, готовность номер один.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-13

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:
Вы знаете, очень торжественно. Такое удовольствие доставляет работа.

Обратный отсчет дан: три, два, один. Плавный вход в эфир.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-16

Запускай квадрик. Пошел квадрокоптер.

Тем временем по ту сторону экрана – те, кто в эту ночь всеми мыслями в храме. Анна Крутолевич с внучкой Варечкой решили прислушаться к советам врачей – сидеть дома. Знали, что на СТВ смогут посмотреть трансляцию.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-19

Воистину Воскресе! Впереди пасхальная неделя или Светлая седмица. Время для добрых дел, и совсем не важно, в реальной жизни или в формате онлайн.

Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн-22

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# Пасха # общество # Валерий Науменко # Игорь Луцкий # Иеромонах Евстафий # Фотофакт

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