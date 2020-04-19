Рекомендовали праздновать дома. Телеканал СТВ помог встретить Пасху в формате онлайн

Новости Беларуси. С XVIII века в Ляденском монастыре хранилась копия или, точнее сказать, список Жировичской чудотворной иконы Божьей Матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Ради нее то и была построена новая церковь, а при ней основан монастырь. Правда, в середине XIX века след этого образа теряется. А вот оригинал, которому в этом году 550 лет, хранится, конечно же, в Жировичском монастыре. Именно оттуда в минувшую пасхальную ночь наш телеканал впервые организовал прямую трансляцию, а Крестный ход показали с помощью беспилотной камеры. Такой вот неожиданный, но весьма полезный симбиоз духовного и светского. Репортаж Галины Буро.

Священнослужители хоть и не запрещали верующим посетить храм, но все же рекомендовали встретить праздник в своей малой церкви – в семье. В помощь – все те же современные технологии.

И вот ультрасовременная передвижная телестанция СТВ у стен обители. Три часа монтажа оборудования, километры проводов, 30 киловатт света и профессиональная команда (около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов). За неделю группа выезжала на обследование места трансляции, детально продумывая, как снять каждый момент богослужения. Больше трех часов трансляции в прямом эфире – огромная ответственность. За технической стороной не забыли и о духовном.

– Отец Евстафий, благословите, пожалуйста, на трансляцию.

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

– Спаси Господи. Тестирование картинки, проверка связи с каждым телеоператором, готовность номер один.

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:

Вы знаете, очень торжественно. Такое удовольствие доставляет работа. Обратный отсчет дан: три, два, один. Плавный вход в эфир.

Запускай квадрик. Пошел квадрокоптер. Тем временем по ту сторону экрана – те, кто в эту ночь всеми мыслями в храме. Анна Крутолевич с внучкой Варечкой решили прислушаться к советам врачей – сидеть дома. Знали, что на СТВ смогут посмотреть трансляцию.