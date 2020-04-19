«Люди не думают о болезни и как помочь друг другу, в лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться»

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам. Если нужно надеть маску на лицо – наденьте (только не в деревне, а то смешно выглядит), если нужно другим образом поберечься – берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства. Не надо в канун светлых праздников насиловать людей, запирая их в душных квартирах, учитывая то, что все-таки период непростой, и действительно люди болеют как всегда. В прошлом году больше у нас болели, чем в этом, просто об это столько не говорили. Это я вам точно говорю, потому что анализирую каждый день ситуацию.

Александр Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму (читать далее).

Но это не значит, что мы уже преодолели все невзгоды – всякое может быть. Вот поэтому мы и пришли в храм. Раз пришли, значит, вы уверены, что Он на нас смотрит. Если Он на самом деле нас видит, то он нам поможет. Иначе не может быть. Но где-то и накажет за все наши прегрешения. Уж слишком в последнее время мы ведем себя не так, как Он нам завещал и завещает. Мы безобразно относимся к природе, мы безобразно ведем себя, работая в поле, на заводе, на фабрике. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы занимаемся больше стяжательством и накопительством, нежели морально отдаем людям. Мы привыкли пренебречь всем ради денег.

Как я говорю, что у всех «позеленели» глаза от этой зеленой валюты. Может, не у всех, а у большого числа людей – это что, нормально? Это не нормально.

Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше.