Александр Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму

Новости Беларуси. По традиции в праздник Пасхи зажег свечу и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе. Он находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построили его в начале XVIII века. Это настоящий духовный центр и место паломничества православных христиан.

Пополнилось убранство храма 19 апреля иконой «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня». Ее подарил Александр Лукашенко. Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: «Явление ангела женам-мироносицам». Он стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке. Глава государства пообщался с прихожанами и поздравил всех верующих с великим светлым праздником. Пожелал в нынешнее непростое время всем здоровья и сил, мира и согласия. А также передал слова поддержки всем, кто борется с пандемией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен вам сказать, что в церкви я всегда ничего не скрываю. Вообще стараюсь не врать, хотя в политике это очень сложно, в церкви тем более. Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию, особенно деревенские люди, особенно крестьяне. Мы эти вирусы переживаем каждый год. И все вы помните, как мы лечились от всего этого – это природа, это лес, это свежий воздух, это нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Ну, и все остальное. Люди постарше, да и помладше все это помнят. Я желаю вам быть здоровыми, потому что Воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит, и это надо помнить.

Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть белорусы и украинцы, наши братья, живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Я также хочу обратиться к нашим соседям – полякам, литовцам, латышам – и пожелать им скорого выздоровления. А также европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей советами, у них опыт очень большой. Всем-всем тем людям, которые живут мирно и хотят жить впредь так и дальше.