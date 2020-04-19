Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего я хочу поблагодарить вас. За то, что, несмотря на то, что происходит сегодня в нашем обществе, на это нагнетание страстей, иначе не назовешь, об этом уже точно можно сегодня сказать, спустя полгода, как началась эта беда в Китае – это в ноябре было, если я не ошибаюсь. Сейчас заканчивается апрель, скоро майские праздники, и весьма символично, что вот это светлое воскресенье будет иметь свое продолжение через Радуницу и День Победы, праздник труда 1 Мая. Целая серия добрых, светлых праздников, неоспоримых праздников. Спорить не о чем.

1 Мая – День труда. О чем тут спорить? Хороший день. К этому времени, я думаю, и крестьяне подтянутся, в основном закончат сев, ну и психопатия эта, наверное, уже спадет. Да и болезни, я думаю, в основном прекратятся, мы это видим по заболеваемости наших людей, сравниваем с прошлыми годами. Поэтому будем надеяться на лучшее. Но вы просто молодцы. Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет и ходит под Богом – тот посмелее и в храмы приходит. Александр Лукашенко: я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму (читать далее).