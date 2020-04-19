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Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть

19 апреля 2020 20:04
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Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.  

Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я немножко разоткровенничался, ушел в сторону от традиционных празднеств в этот день, но куда от этого денешься. Да и вы, наверное, ждали, что я что-то по этому поводу скажу, потому что, давайте говорить откровенно, в силу нашей Конституции все-таки от Президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти.  

Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть-4

А кто прав, кто виноват (станет понятно – прим. ред.) буквально через – сколько тут осталось – четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Решите спокойно.  

Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться.   

Президент Беларуси: через четыре-пять месяцев будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть-7

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# Выборы # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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