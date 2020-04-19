Александр Лукашенко рассказал, что в приёмной у главы Администрации заболел человек

Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что Беларусь осознанно не стала вводить карантин. Заставлять людей сидеть дома, по мнению Президента, в этой ситуации это было бы ошибкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы имейте в виду, что большая проблема у нас тестирования. Сегодня протестировали – больной, пошли – здоровый. У него в приемной человек заболел (показывает на Игоря Сергеенко – прим. ред.) – жив, здоров. И протестировали – все нормально.

А то гвалт: «Вот, умирают и прочее». Если не захочешь умереть, будешь лечиться и желать жить, то будешь жить. А если ты будешь шарахаться от каждого звука… И притом, такая погода. Вчера мне врачи сказали, что при ультрафиолете, солнечном свете, вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в крематории эти? Это у вас там дом, вы вышли или я вышел – подышал свежим воздухом. А в 20-этажном доме как человеку быть?

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– Я тоже живу в квартире.

– В квартире? Так вы же на улице ходите. А их же заперли.

– Конечно, ходим. Там же невозможно сидеть.

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– Конечно. Ну представьте, сидеть. А в Москве?

– А в Москве там вообще очень тяжело.

– Поэтому будем жить. Христос Воскрес!