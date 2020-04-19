Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»

Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над очередным испытанием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотри. Я вот Кочановой сегодня сказал, нам надо провести сортировку людей, и людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать. Нам легче будет, потому что в областях, слава богу, немного заболевших. Но их надо держать – гомельских не в Брагине, а именно в Гомеле.