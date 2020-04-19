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Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»

19 апреля 2020 18:59
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Новости Беларуси. Президент призвал белорусов бережно и очень внимательно относиться к своему здоровью, но не паниковать, а продолжать жить и верить в победу над очередным испытанием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотри. Я вот Кочановой сегодня сказал, нам надо провести сортировку людей, и людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать. Нам легче будет, потому что в областях, слава богу, немного заболевших. Но их надо держать – гомельских не в Брагине, а именно в Гомеле.

Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Помощь более квалифицированная.

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Александр Лукашенко:
Конечно. И нам контролировать все-таки семь этих точек будет…

Игорь Сергеенко:
Легче.

Президент Беларуси о лечении коронавируса: «Людей лучше держать в областных центрах, не в районе. Сконцентрировать»-4

Александр Лукашенко:
Потом уже, если вдруг, не дай бог, тогда мы будем где-то в лучших. И за это время остальные мы сможем привести в порядок, исходя уже из нашего опыта. Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас.

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# Коронавирус # Здоровье # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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