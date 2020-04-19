Президент Беларуси: зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Когда трудно – желательно стиль жизни не менять

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда говорил белорусам и сейчас повторю в этом храме – все это пройдет. Вчера еще не каждый это мог сказать, а в начале – единицы. Так это все пройдет. А что будет после этого с нами? Я месяц назад вас об этом предупреждал. И нам надо подумать, что будет с нами после этого.

Александр Лукашенко: «Как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо»

Знаете, одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, что мы должны работать.

Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись – просвещенные, мощные, демократичные – сегодня, как псы побитые (извините за это слово, иначе не скажешь), начали работать, начали открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?