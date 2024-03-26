Президент Беларуси: мы действительно стали космической державой, ядерной державой!

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

От вопросов земных и конфликтных к сотрудничеству. На МКС сейчас работают и россияне, и американцы, а со вчерашнего дня уже и белоруска. Вдали от дома полное взаимопонимание! Но это не новость. В отличие от полета первого в истории суверенной Беларуси гражданина на МКС. Мы это сделали. Эксперты обсуждают, чего здесь больше: имиджа или экономического эффекта – и что будет дальше? Алена Сырова, политический обозреватель:

Заслуга главы государства, и очень многое для нашей страны он пробивает. На примере строительства белорусской АЭС улыбались и ухмылялись очень долго по этому поводу. В итоге и БелАЭС у нас есть, о второй задумываемся. Целая отрасль, целый город, целая индустрия. Так вот, проводя аналогии с белорусом в космосе, на МКС, мне тоже кажется, что глава государства туда закладывает нечто большее, чем просто имидж и определенную перспективу.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Александр Григорьевич, он что-то больше и дальше знает, чем мы.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Надо говорить: не количество наращивать белорусских космонавтов, а качество. Наша роль, наши компетенции должны быть востребованы. Алена Сырова:

То, что мы развиваем здесь, на территории Беларуси, с помощью нашего ближайшего союзника, чтобы это, в общем-то, в полной мере могло и наши интересы затрагивать. Я согласна, что если компетенции конкретного человека, конкретного ученого будут востребованы на МКС и аналогов ему не будет в мире, они сами придут и в очередь встанут: давайте, мы готовы оплатить и отправить его еще раз.

Константин Герцев, корреспондент СТВ:

У Марины Василевской своя миссия. Я уверен, что она справится с ней потрясающе, и, действительно, белоруска будет вписана в историю космоса. Но Анастасия Ленкова по образованию врач, очень неплохой врач. Сейчас защищает кандидатскую. Общаясь с российскими космонавтами в центре подготовки, они очень заинтересованы, чтобы она продолжила свою космическую карьеру. Потому что врач там на вес золота. Это человек, который понимает изнутри очень многие процессы. Читайте также: Что дал белорусам полет на МКС и для чего развивать высокие технологии? Обсудили эксперты «Выручка более 20 млн долларов». Как окупаются космические программы – ответил экономический аналитик Сколько стоил костюм Василевской? Ответил Юрий Воскресенский Спросили мнение на сей счет и у главы государства. Это ведь благодаря его договоренностям «Роскосмос» взял на себя бремя подготовки двух космонавток, а мы знаем, что Александр Лукашенко не делает ничего, не видя перспективы. Спойлер: Президент как человек, уважающий космические традиции и порядки, о них обещает предметно говорить только по возвращении экипажа на Землю. А пока время для эмоций.

Анна Пыж, политический обозреватель ОНТ:

Хочется узнать о ваших личных переживаниях за Марину Василевскую. С учетом того, что старт отложили. И, с другой стороны, если отбросить эмоции, этот полет на МКС – что он дает стране, помимо имиджа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что он дает, вы уже сказали лучше меня. Это не только имидж – это целая отрасль. От имиджа страны, что это действительно космическая держава, которая способна воспитать и запустить в космос. Самое любимое мое зрелище – красавица эта ракета, красивей ничего в мире нет, она совершила свой старт. И вчера, слава богу, это уже, наверное, проще – в автоматическом режиме стыковка. А остальное – будем ждать возвращения на Землю. Космодром мы строить не будем – он никому не нужен. Да и ракеты эти не нужны. Сегодня деньги заплатил – тебя выбросят на орбиту. Главное, чтобы было кого выбрасывать и чтобы ты программу имел соответствующую в космосе. И мог создавать космические спутники. Мы это все умеем делать. Поэтому мы действительно стали космической державой, ядерной державой. Своя станция, свое оружие и так далее. Потихоньку лапти сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда на вас не говорили, что после меня вы лаптежники. Нет, мы космическая держава. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них. И что-то для себя мы брали, покупали, в основном нам старшие братья дарили это. Чего от этого отказываться? Это должны западники понимать. Это наши союзники.