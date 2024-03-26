Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели ещё!
Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.
Создание образа врага выгодно для отвлечения внимания от проблем насущных – это не новость. Впрочем, не новость и то, что проблемы эти у наших соседей (не только ближайших, но и по континенту) есть. Фермеры забрасывали навозом улицы столиц стран ЕС, перекрывают дороги… И это, похоже, хоть и дурно пахнущие, но все еще цветочки.
В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС.
Татьяна Зенько, обозреватель «Первый национальный канал» Белорусского радио:
Люди заявляют, что невозможно работать в тех условиях, которые сейчас в их странах сложились. Вполне возможно, что скоро освободятся квалифицированные опытные кадры. Рассматриваете ли вы возможность их приглашения в Беларусь в помощь нашим аграриям, ну, как минимум, камни на полях собирать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, камней собирать у нас людей хватает. Так эти безумцы, латыши и польские власти, литовские, польские власти больше всего, они пусть радуются, что их фермеры на этих тракторах там в этих дворцах не смели еще. А то они снесут, если они не отреагируют на требования фермеров. А что надо? Надо купить дешевое дизельное топливо и бензин у России. У нас купить, вот здесь. А они все готовятся к войне, роют окопы. Вот я у военных спрашиваю: а зачем поляки там роют окопы? Это что? Роют окопы – это обороняться собираются? Или там противотанковые рвы? Зачем? Это оборона. От кого?
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