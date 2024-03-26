Лукашенко: пусть европейские власти радуются, что эти фермеры их не смели ещё!

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

Создание образа врага выгодно для отвлечения внимания от проблем насущных – это не новость. Впрочем, не новость и то, что проблемы эти у наших соседей (не только ближайших, но и по континенту) есть. Фермеры забрасывали навозом улицы столиц стран ЕС, перекрывают дороги… И это, похоже, хоть и дурно пахнущие, но все еще цветочки. В Брюсселе аграрии вышли на массовые акции протеста во время встречи министров сельского хозяйства ЕС.