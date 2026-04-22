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Новости по тегу #Николай Мочанский

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея
22 апреля 2026 17:02

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея

Кто сможет поступить в Академию авиации вне конкурса? Мочанский рассказал о предложении аэроклуба ДОСААФ
09 ноября 2025 17:46

Кто сможет поступить в Академию авиации вне конкурса? Мочанский рассказал о предложении аэроклуба ДОСААФ

Николай Мочанский рассказал, как изменят отбор по здоровью для будущих пилотов
09 ноября 2025 17:44

Николай Мочанский рассказал, как изменят отбор по здоровью для будущих пилотов

Отказ двигателей и пожар – с какими опасными ситуациями сталкивался Николай Мочанский в небе
28 сентября 2025 08:15

Отказ двигателей и пожар – с какими опасными ситуациями сталкивался Николай Мочанский в небе

Почему пилоты – лучшие люди в мире? Большой разговор с начальником Минского аэроклуба ДОСААФ
28 сентября 2025 08:07

Почему пилоты – лучшие люди в мире? Большой разговор с начальником Минского аэроклуба ДОСААФ

Спрыгнуть с крыла самолёта и облить холодной водой! Мочанский о необычных традициях у лётчиков
28 сентября 2025 07:55

Спрыгнуть с крыла самолёта и облить холодной водой! Мочанский о необычных традициях у лётчиков

На этом самолёте летал Президент с 1996 по 2015-й! Рассказываем, где можно увидеть борт № 1
28 сентября 2025 07:41

На этом самолёте летал Президент с 1996 по 2015-й! Рассказываем, где можно увидеть борт № 1

«Космический аппарат нашёл на свалке». Мочанский рассказал, какие экспонаты есть в аэроклубе ДОСААФ
28 сентября 2025 07:29

«Космический аппарат нашёл на свалке». Мочанский рассказал, какие экспонаты есть в аэроклубе ДОСААФ

Впервые за штурвалом самолёта! Николай Мочанский исполнил мечту генерального директора СТВ
28 сентября 2025 07:17

Впервые за штурвалом самолёта! Николай Мочанский исполнил мечту генерального директора СТВ

Борт №1 и съёмки в самолёте – начальник Минского аэроклуба ДОСААФ в «Рецепте настоящего белоруса»
22 сентября 2025 15:30

Борт №1 и съёмки в самолёте – начальник Минского аэроклуба ДОСААФ в «Рецепте настоящего белоруса»

Самолёт, на котором начинал летать Гагарин и космический корабль! Что ещё есть в новом музее под Минском?
22 октября 2024 13:12

Самолёт, на котором начинал летать Гагарин и космический корабль! Что ещё есть в новом музее под Минском?

Президент Беларуси: мы действительно стали космической державой, ядерной державой!
26 марта 2024 19:25

Президент Беларуси: мы действительно стали космической державой, ядерной державой!