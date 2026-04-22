Новости по тегу #Николай Мочанский

Концентрация личных вещей космонавтов зашкаливает. Масштаб и реалистичность впечатлили и Александра Лукашенко.
«Мы поднимаем вопрос о том, чтобы те дети, которые налетали в аэроклубах более 30 часов, их зачислят вне конкурса, это уже отобранные, готовые, перспективные летчики».
«Смысла нет проходить врачей, а в конце проходить психофизиологическое исследование. Все надо делать наоборот».
«Я вам скажу честно, это мои подчиненные все знают, что в стрессовых ситуациях у меня нет паники».
«Я очень люблю небо, люблю самолеты. Они у меня все любимые. Люблю то, что я делаю, делаю это с величайшей любовью».
«Давняя традиция, когда летчик посадил самолет после самостоятельного вылета, становится на плоскость, руки расставляет, падает, его курсанты ловят и три раза подбрасывают».
«Мы написали письмо, Александр Григорьевич разрешил его поставить нам».
«У нас самолетов Viper пять, Tecnam – 2, По-2 – самолет, который начал выпускаться с 1924 года».
«У вас прекрасно получается, прекрасно. Я откровенно говорю, потому что мы сидели вместе, я видел за свою жизнь много, с кем я летал».
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