Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, своё не отдадим
Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.
Хоть мы и говорим о том, что не претендуем на чужое, нас то и дело в этом пытаются обвинить. Не стоит забывать о важности информационного противостояния, но все же попахивает переборчиком. Хотелось бы, чтобы ответ на этот вопрос услышали граждане наших западных государств-соседей.
Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Активно раскачивают историю о том, что Беларусь, естественно, вместе с Россией, мы же «агрессоры» и «соагрессоры», готовим нападение на наших западных соседей. Чуть ли не конкретные даты называют, но мы факты привыкли проверять, поэтому к вам вопрос как к Главнокомандующему, что можете сказать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем, они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Поэтому они инициируют это для того, чтобы нас спровоцировать на ответные действия. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые, глупые абсолютно люди. Вот мы сейчас лоб в лоб здесь стоим против подразделений НАТО. Побраде здесь совсем недалеко. Кто там находится? Там американский батальон, немецкие батальоны – там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами они будут Литву защищать? Да никогда такого не было и не будут они защищать.
При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя – и правильно сделают! Их земля в Германии и Соединенных Штатах Америки. Никакие наемники здесь вопрос не решат. На юге нашей страны в украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас эти украинцы. А во-вторых, мы и не собираемся против них воевать. Нам это не надо. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Вот наша логика.
Я Главнокомандующий на этой две с половиной тысячи километров. Я тысячу раз сказал полякам и литовцам, и латышам: мы не будем с вами воевать, если вы нас не трогаете. Мы не собираемся наступать на этом участке. Никакой Путин, никакие военные в России перед собой цели эти не ставят. Я это просто объясняю и еще раз повторю. Нам дай бог разобраться с тем, что происходит в Украине. Какая война еще здесь? Нас растянуть здесь пытаются. Там две тысячи с половиной километров фронт. Нам это надо, чтобы вместо тысячи фронт был еще три тысячи километров фронт? Нам это не нужно. Они думают, что они сюда влезут, растянут нас и победят. Глупое, глупое рассуждение. Нам это не надо. Я хочу, чтобы и поляки, народ, и Литвы, и латыши знали: самая миролюбивая страна в мире – Беларусь. И мы хотим только мира. И не надо нас ни в чем упрекать, что мы собираемся против них воевать. Точно так, я знаю, никто в России не собирается воевать с НАТО. Но если дернутся в этом направлении, ответ будет мгновенный. Мы все встанем, как Брестская крепость.
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