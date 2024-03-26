Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, своё не отдадим

Хоть мы и говорим о том, что не претендуем на чужое, нас то и дело в этом пытаются обвинить. Не стоит забывать о важности информационного противостояния, но все же попахивает переборчиком. Хотелось бы, чтобы ответ на этот вопрос услышали граждане наших западных государств-соседей.

Алена Сырова, политический обозреватель: Активно раскачивают историю о том, что Беларусь, естественно, вместе с Россией, мы же «агрессоры» и «соагрессоры», готовим нападение на наших западных соседей. Чуть ли не конкретные даты называют, но мы факты привыкли проверять, поэтому к вам вопрос как к Главнокомандующему, что можете сказать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем, они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Поэтому они инициируют это для того, чтобы нас спровоцировать на ответные действия. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые, глупые абсолютно люди. Вот мы сейчас лоб в лоб здесь стоим против подразделений НАТО. Побраде здесь совсем недалеко. Кто там находится? Там американский батальон, немецкие батальоны – там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами они будут Литву защищать? Да никогда такого не было и не будут они защищать.

При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя – и правильно сделают! Их земля в Германии и Соединенных Штатах Америки. Никакие наемники здесь вопрос не решат. На юге нашей страны в украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас эти украинцы. А во-вторых, мы и не собираемся против них воевать. Нам это не надо. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Вот наша логика.