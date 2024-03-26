Турчин встретился с председателями Советов депутатов Минской области

Организация работы местных Советов, а также задачи, стоящие перед избранными депутатами. Эти вопросы стали ключевыми на встрече губернатора Минской области Александра Турчина с председателями Советов депутатов всех территориальных уровней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В открытом диалоге приняли участие более 300 человек. Это представители облисполкома, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатели райисполкомов, а также поселковых и сельских Советов. Так, губернатор сделал акцент на важность проведения личных приемов граждан. Только за 2023 год в вышестоящие организации поступило порядка 2 тысяч обращений. Это связано с тем, что проблемы жителей на местах решены не были.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

И сегодня мы на конкретных примерах пытались показать, как, к сожалению, иногда система дает сбой, что потом вызывает обоснованные нарекания, обращения наших людей и чего на самом деле быть не должно. И на мой взгляд, когда мы четко взаимодействуем, начиная от уровня председателей сельского Совета, райисполкома, службы облисполкома, председателя облисполкома, когда это все работает так, как надо, я уверен, огромное количество проблем, которые возникают у наших граждан, мы спокойно можем снимать на самом первичном уровне.

По словам губернатора, о насущных проблемах жителей региона сегодня надо узнавать в том числе от председателей сельских Советов – они должны быть важнейшим связующим звеном между органами власти и гражданами.