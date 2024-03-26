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Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины

26 марта 2024 18:01
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Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

Что касается тематики сегодняшнего мероприятия и перемен в наших Вооруженных Силах, подходах к вопросам собственной безопасности и выводов из конфликтов вокруг, Беларусь, безусловно, их учитывает, но, к счастью, не спешит отказываться от зарекомендовавшего себя в пользу модного.

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины-1

Скажите, пожалуйста, на что Беларусь будет делать акцент в развитии нашей армии, и в том числе в плане подготовки кадров?

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я обращаю ваше внимание, чтобы мы понимали и люди наши понимали, что мы в свое время не отказались. Нет мин и минирования. Я помню, что мне, молодому Президенту, предлагали: а чего там, мины надо уничтожить! Зачем нам такое количество мин? Я говорю: погодите, не спешите уничтожать. Посмотрите опыт Украины. Они же минируют подходы. Вот контрнаступ провалился у украинцев. Россияне использовали то, что надо было использовать, то, что они умели делать. Они при подходе, грубо говоря, к окопам, заминировали площади. Украинцы не смогли преодолеть эти минные поля.

И сейчас вот опыт нападения на Белгородскую область диверсионно-разведывательных групп. Три машины разминирования подогнали, две машины россияне уничтожили сразу, а третья машина сделала проход в минном поле. И устремились через этот проход диверсанты со стороны Украины. Но это узкий проход, они были мгновенно под огнем у россиян. То есть минные поля выполнили свою роль, но мне предлагали мины уничтожить. Мы их не уничтожили, у нас тысячи-тысячи этих мин. То же самое – автомат, пулемет, гранатомет. То, что было раньше без них, сегодня война невозможна. Танки, БМП и так далее и тому подобное.

Обычные-обычные вооружения показали свою мощь. Но новая, я говорю, контрбатарейная борьба, беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы РЭБ, чтобы можно было бороться против этих беспилотников. Какие бы там С-400 ни были у нас, это очень современные противовоздушные системы, там Patriot мы называем у американцев, какие бы они ни были, без обычных вооружений и солдата, обычного офицера, командира, никакой войны быть сегодня не может.

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины-7

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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