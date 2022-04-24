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Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?

24 апреля 2022 16:44
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Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За одним столом собралась достаточно разнокалиберная (учитываем большое количество людей в погонах и тему совещания) компания. Кроме силового блока, губернаторы, руководители госорганов, выступал даже министр образования. То есть закон и порядок в основе всех сфер нашей жизни. А воспитывать законопослушного гражданина начинаем уже с малых лет, чтобы в будущем избежать многих проблем.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-1

В целом ситуация выглядит неплохо, хотя на фоне того же СНГ у нас спокойнее. Но это не говорит о том, что нужно почивать на лаврах. Преступники не дремлют. Особенно изворотливы те, кто замешан в незаконном обороте наркотиков. В 2021 году изъяли 664 килограммов дури, говоря по-простому. А от передозировки умерли почти 140 человек. Еще совсем недавно наркотики убивали в разы меньше. Страшная статистика, но нужно признать, что эта проблема, как спрут, проникает буквально во все сферы нашей жизни, завлекая в свои сети все больше новых жертв. А основной канал распространения наркотиков – это интернет.

Почему жажда наживы важнее, чем жизни белорусов, что движет теми, кто попался на незаконную удочку, и о том, как готовы ответить правоохранители?

Анализ ситуации провел политический обозреватель Евгений Пустовой.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-4

Все, работаем.

И так уже больше четверти века. Громкие преступления в Беларуси скорее исключение. А наркобизнес живуч.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-7

– За что вы задержаны?
– За подозрение в распространении наркотиков.
– Как вы считаете, вы причастны к этому?
– Да.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-10

Работал на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-13

– По поводу чего сегодня задержаны?
– Закладки.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-16

По заданию куратора поехал забирать амфетамин.

Переломным стал 2014-й. Тогда Президент подписал антинаркотический декрет. Ответственность ощутимо ужесточили, наркотическую заразу купировали. Но снова она поднимает ядовитую голову.

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Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-19

Это совещание по вопросам правопорядка было жестким и откровенным. Вместо отчетов – критика. Невзирая на чины и звания. Тон задал Главнокомандующий.

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В конце февраля Президент поручил генпрокурору критически проанализировать все невоенные угрозы национальной безопасности. Одна из них – наркотическая. Причины и прогнозы. Разгорелась нешуточная полемика. В Генпрокуратуре ссылаются на статистику.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-22

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
По сравнению с 2014 годом, в 1,5 раза выросло количество изымаемых психотропных веществ. Одних лишь психотропов – в 4,5 раза. В разы увеличилось количество граждан, скончавшихся от передозировок.

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Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-25

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Кто-то может использовать или пытаться использовать эту ситуацию, чтобы влиять на умы и сознание молодого поколения. И мы эту угрозу прекрасно понимаем.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-28

Международные пути наркотрафика, словно стрелы, нацелены в сердце Европы. В Беларусь. Теперь так называемые марки, словно почтовые письма, – архаика. Вместо них мефедрон. Последние два года 80 % наркотиков – это психотропы. А они хуже, чем растительные «заменители счастья». Во-первых, опаснее: всего лишь 1 грамм может унести жизни четырех человек, во-вторых, производить легче. Плантаций больше не нужно. Достаточно обычной комнатушки, дачи или заброшенного деревенского дома.

Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском. Подробности здесь

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-31

Наркотики – это не только криминальный бизнес. Это социальное явление и даже инструмент геополитического влияния. Жизнь зависимых недолгая, такие люди подавлены, легко управляемы, они вне общества и государства. А те, кто за легкие деньги толкает в пропасть соотечественников, обычно оправдываются – материальные трудности. Только после этого появляются не только материальные трудности.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-34

– Сколько раз тебя уже задерживали?
– Второй.
– После первого раза почему не прекратил этим заниматься?
– Деньги.
– Все ради денег?

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-37

Наркоконтроль работает не ради картинки и статистики. Ведь к ним с заявлением не приходят. Они сами ищут преступников. Мол, сидели бы тихо в кабинетах и меньше интервью давали, никто бы о наркотиках и не слышал. Получается, легендарный грифон – эмблема подразделения – бьет не по хвостам, а крепко держит ядовитую заразу в когтях возмездия. И в эфире белорусской милиции снова и снова звучит.

Последние два года 80% наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси?-40

Все, работаем!

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# Наркотики # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Андрей Швед # Иван Кубраков # Олег Сильвестрович # Андрей Иванец # Фотофакт

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