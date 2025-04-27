На вооружение ДПС ГАИ поступил новый прибор измерения скорости

Нарушитель, берегись. На вооружение ГАИ поступил новый помощник – следить за скоростным режимом будет «Оракул». Новый прибор будет использовать дорожно-патрульная служба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, это мобильный фотофиксатор. Он размещается на борту служебного автомобиля и ведет автоматический контроль за транспортными потоками. Причем «Оракул» способен фиксировать нарушения как в попутном, так и встречном направлениях. Кроме того, умное устройство способно самостоятельно классифицировать транспорт по типу и установленному для него скоростному ограничению.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:

ГАИ МВД Республики Беларусь начинает эксплуатацию новых мобильных комплексов фото-видеофиксации «Оракул инсайт». Хочу предупредить всех водителей, что в местах использования мобильного комплекса дорожными знаками эти участки обозначаться не будут. Фотофиксация правонарушений будет вестись из служебного транспорта Госавтоинспекции, который обозначен соответствующей цветовой окраской и маячками. Мобильный комплекс прошел полную сертификацию и опытную эксплуатацию. Дальность распознавания номерных знаков составляет 500 метров.

После обработки данных с «Оракула» водитель, нарушивший скоростной режим, будет привлечен к ответственности в автоматическом режиме. По почте придет так называемое «письмо счастья».