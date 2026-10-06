Новости по тегу #Наркотики

Семена минчанин привез из заграницы. Подошел к увлечению основательно: оборудовал подвал вентиляторами, запасся удобрениями. Однако урожаем заинтересовался наркоконтроль.
При задержании у братьев изъяли в общей сложности 350 граммов запрещенных веществ.
С поличным были взяты двое мужчин. Оба занимались администрированием магазина в даркнете.
В ходе дальнейшей проверки правоохранители вышли и на предполагаемого организатора поставки – 54-летнего белоруса. Он заключен под стражу.
Масштаб поражает: около полумиллиона человек заняты теневой добычей, а в 2026 году объем нелегального экспорта золота впервые может превысить легальный.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли свыше 500 граммов гашиша и альфа‑PVP.
Нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
51-летний мужчина заявил, что запрещенных товаров при себе не имеет, и выбрал «зеленых коридор». Но уже в зале оформления мужчина привлек внимание служебной собаки.
Вблизи кабины паспортного контроля пограничный наряд с применением служебной собаки обнаружил бумажный сверток с веществом коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш
По итогам выявлено 32 преступления, из них 22 связаны со сбытом.
Пока на белорусских полях наливаются золотом хлеба, в укромных уголках зреет совсем другой «урожай». Токсичный – во всех смыслах слова. С таким борьбу ведут на корню.
Почти каждый пятый молодой немец уже пробовал запрещенные вещества.
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