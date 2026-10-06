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Новости по тегу #Наркотики

Минчанин выращивал коноплю в подвале многоэтажки
06 октября 2026 14:31

Минчанин выращивал коноплю в подвале многоэтажки

Два брата приехали в Беларусь для работы наркокурьерами – им грозит до 15 лет тюрьмы
02 октября 2026 14:46

Два брата приехали в Беларусь для работы наркокурьерами – им грозит до 15 лет тюрьмы

В Минске ликвидирован наркошоп – фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы
01 октября 2026 14:16

В Минске ликвидирован наркошоп – фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы
29 сентября 2026 14:34

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы

Незаконная добыча золота стремительно расширяется в отдаленных районах Амазонии
22 сентября 2026 07:53

Незаконная добыча золота стремительно расширяется в отдаленных районах Амазонии

Наркоконтроль Минщины накрыл группу закладчиков – фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы
15 сентября 2026 14:40

Наркоконтроль Минщины накрыл группу закладчиков – фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы

Гродненская таможня возбудила уголовное дело в отношении австрийца, провозившего с собой кокаин
07 сентября 2026 14:03

Гродненская таможня возбудила уголовное дело в отношении австрийца, провозившего с собой кокаин

Пассажир международного автобуса пытался перевезти наркотики через пункт пропуска «Брест»
24 августа 2026 06:43

Пассажир международного автобуса пытался перевезти наркотики через пункт пропуска «Брест»

Иностранец пытался избавиться от наркотиков на границе – его задержали
20 августа 2026 09:38

Иностранец пытался избавиться от наркотиков на границе – его задержали

В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений
10 августа 2026 08:16

В Минске проведен дополнительный комплекс мер по профилактике наркопреступлений

Выращивание мака и конопли – под запретом! Как в Беларуси зачищают криминальный урожай?
28 июня 2026 17:16

Выращивание мака и конопли – под запретом! Как в Беларуси зачищают криминальный урожай?

В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи
25 июня 2026 06:14

В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи