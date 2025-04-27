70 школьников со всей страны участвуют в полуфинале республиканского военно-патриотического турнира

Бросить вызов себе и своим возможностям. 70 школьников со всей страны борются за возможность выйти в финал республиканского военно-патриотического турнира. Команды, которые сразятся за звание сильнейших, назовут уже 27 апреля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади – месяцы подготовки и мужественно преодоленных испытаний.

Вой сирены и автоматная очередь вчера ознаменовали старт соревновательного дня. По тревоге школьников подняли в 4 утра. В считанные секунды команды в полной боевой готовности на плацу. А дальше – минная тропа, исторический квиз и обкатка танками – полное погружение в военное ремесло. В этом сезоне организаторы добавили новые, более сложные испытания, однако юных патриотов не пугают трудности. Тропа разведчика стала проверкой на ловкость, командный дух и скорость.

Виталий Сердюк, начальник штаба – первый заместитель начальника учебного центра Военной академии Беларуси: Для ребят это уникальная возможность – посмотреть армейский уклад изнутри. Потрогать своими руками, прочувствовать это на себе. Их это ни капельки не пугает. После этого турнира уже очень много заявок, ребята расспрашивают про Военную академию, про военные факультеты. Испытания на прочность у нас продолжаются. Ребята сегодня себя проявят, лучше выйдут в финал. На финал мы подготовили много чего интересного.

«Вызов» – пример не только хорошей профориентационной работы. Это в первую очередь, способ найти эффективный способ взаимодействия с молодыми людьми. Привить любовь к своей стране, ответственность за ее будущее и сохранение нашей уникальной истории.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО «Патриоты Беларуси»:

В нынешнее поворотное время, когда переписывается история, искажаются факты, многие страны просто разрушают памятники, мы, как потомки нашего народа-победителя, просто обязаны сохранять эту историческую правду, по крупицам собирать и передавать своим потомкам. Чтобы они помнили, чтили, какой ценой давалось нам мирное небо над нашей прекрасной страной. И это надо беречь, сохранять. Только зная, что было в прошлом, мы можем сохранить прекрасное будущее для нашей страны.

Одним из инициаторов проекта, который реализуется совместно с Военной академией Беларуси и Министерством образования, выступает самая молодая народная организация страны «Патриоты Беларуси». За два сезона в турнире приняли участие 140 человек.