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В Национальной школе красоты представили весенне-летние коллекции белорусских и российских дизайнеров

27 апреля 2025 08:07
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Изысканные наряды, поражающие воображение самых искушенных модников. В Национальной школе красоты прошло международное фэшн-шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной школе красоты представили весенне-летние коллекции белорусских и российских дизайнеров-2

К нему присоединилось десять именитых дизайнеров со всей Беларуси и России. Многие из них хорошо известны в мировых столицах моды – Париже и Милане. Каждый из кутюрье представил весенне-летние коллекции для женщин и детей. Зрители могли увидеть как элегантные вечерние туалеты, так и повседневные луки. Кроме того, на суд строгого столичного зрителя представили свадебную линейку.

В Национальной школе красоты представили весенне-летние коллекции белорусских и российских дизайнеров-4

Татьяна Аржанова, дизайнер:
Работаем мы чаще всего только с натуральными тканями. Это лен, хлопок стопроцентный, это цветочные принты, у нас фламинго розовые, птички. Но все-таки для кино подойдет, для кафе, для коктейлей она прекрасно подойдет.

В Национальной школе красоты представили весенне-летние коллекции белорусских и российских дизайнеров-6

Лариса Муромец, дизайнер (Россия):
Особенность моей коллекции заключается в том, что я использую технику ручной вышивки, которая называется ковровая вышивка. И эта вышивка вообще традиционно используется в домашнем текстиле – в подушке, панно. Но я перенесла эту вышивку на одежду.

В Национальной школе красоты представили весенне-летние коллекции белорусских и российских дизайнеров-8

Галина Гайдук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты Беларуси:
Здесь люди глубоко погружены в фэшн-индустрию, которые живут своим делом, своими коллекциями и работают для того, чтобы продвигать моду в массы.

Надо полагать, мероприятие положило начало доброй традиции. В сентябре дизайнеры вновь представят публике модные новинки на осень и зиму.

# Мода # Мода в Беларуси

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