Отраву могут доставить в любой уголок Беларуси. Как устроены интернет-магазины по продаже наркотиков?

Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За одним столом собралась достаточно разнокалиберная (учитываем большое количество людей в погонах и тему совещания) компания. Кроме силового блока, губернаторы, руководители госорганов, выступал даже министр образования. То есть закон и порядок в основе всех сфер нашей жизни. А воспитывать законопослушного гражданина начинаем уже с малых лет, чтобы в будущем избежать многих проблем. Последние два года 80 % наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси? Подробности здесь.

«Они же дети!» А погибшие от психотропов не в счет что ли? Поэтому милиция жестко борется со всеми участниками наркосиндиката. Если дать слабину, трендовый заработок может стать явлением.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Как правило, это могут быть лица, которые непосредственно идут за данью моды, то есть хотят заработать одномоментно, приобрести себе какие-то дорогостоящие вещи. Мнимо думая о том, что там месяц-два поработают и после этого, приобретя эти вещи, они больше не будут осуществлять эту преступную деятельность.

Это в 1990-е со словом «наркотики» ассоциировались притоны, отъявленные уголовники и неформальная молодежь. Сейчас это трансграничные синдикаты с виртуальными магазинами, международной логистикой и хипстерами в качестве курьеров.

[…] На землю! На землю! На землю, лежать! 95 % наркотиков сейчас продают через интернет-магазины. Любую отраву, как пиццу, могут доставить в любой уголок Беларуси.