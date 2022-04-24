Отраву могут доставить в любой уголок Беларуси. Как устроены интернет-магазины по продаже наркотиков?
Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За одним столом собралась достаточно разнокалиберная (учитываем большое количество людей в погонах и тему совещания) компания. Кроме силового блока, губернаторы, руководители госорганов, выступал даже министр образования. То есть закон и порядок в основе всех сфер нашей жизни. А воспитывать законопослушного гражданина начинаем уже с малых лет, чтобы в будущем избежать многих проблем.
Последние два года 80 % наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси? Подробности здесь.
«Они же дети!» А погибшие от психотропов не в счет что ли? Поэтому милиция жестко борется со всеми участниками наркосиндиката. Если дать слабину, трендовый заработок может стать явлением.
Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:
Как правило, это могут быть лица, которые непосредственно идут за данью моды, то есть хотят заработать одномоментно, приобрести себе какие-то дорогостоящие вещи. Мнимо думая о том, что там месяц-два поработают и после этого, приобретя эти вещи, они больше не будут осуществлять эту преступную деятельность.
Это в 1990-е со словом «наркотики» ассоциировались притоны, отъявленные уголовники и неформальная молодежь. Сейчас это трансграничные синдикаты с виртуальными магазинами, международной логистикой и хипстерами в качестве курьеров.
[…] На землю! На землю! На землю, лежать!
95 % наркотиков сейчас продают через интернет-магазины. Любую отраву, как пиццу, могут доставить в любой уголок Беларуси.
Раз, два, три. 28, 29, 30.
Чтобы от закладчика выйти на верхушку интернет-магазина, уходят месяцы, а порой и годы. Долго? Вот она, схема современного наркобизнеса. Мелкие закладчики – это лишь пальцы спрута. Обычно от 130 до 200 человек. Немого выше в этой пирамиде оптовые закладчики. Хорошо работаешь – станешь курьером. Выше – кураторы. Это рабочий персонал. Элита – финансисты. За ними – схема расчета и вербовка закладчиков. Есть даже свои боевые группы. Наказывают воришек. Отдельное государство. И это лишь один интернет-магазин, а таких десятки. Блокировку обходят. А верхушка обычно находится за границей. Выход один – информационно-аналитическая разведка.
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