Прошёл всю войну, встретил 9 Мая и живым вернулся на Родину. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Историей своего дедушки поделилась наша телезрительница.

Климович Николай Васильевич родился 14 ноября 1923 года в деревне Блонь Пуховичского района. Это была большая крестьянская семья, где воспитывалось шесть детей. Окончил семь классов, в 1939 году поступил в железнодорожное училище.

С мая по август 1942 года Николай Васильевич уже служил в Южно-Уральском военном округе. Он был курсантом 2-го Бердичевского военно-пехотного училища. Ему было всего 19 лет.

С августа 1942 года по май 1945-го служил наводчиком 290-го гвардейского стрелкового полка Донского фронта (август 1942 г. – май 1943 г.), Степного фронта (май – сентябрь 1943-го), 2-го Украинского фронта (сентябрь 1943 г. – февраль 1944 г.), потом 1-го Украинского фронта (июль 1944 г. – май 1945 г.) в звании старшина гвардии. Также Николай Васильевич участвовал в освобождении многих городов, таких как Белгород, Полтава, Кременчуг, Знаменка, Кировоград, Новоукраинка, Первомайск и других. Ему были вручены многочисленные благодарности за отвагу и боевые действия.

Климович Николай Васильевич принимал участие в героической обороне Сталинграда. За участие в разгроме гитлеровской армии он имеет благодарность от 25 января 1943 года за ликвидацию вражеских войск 2 февраля 1943-го. Был награжден медалью «За оборону Сталинграда». В феврале 1944 года Николай Васильевич был сильно ранен и находился в госпитале на излечении до августа 1944-го. После ранения опять встал в строй и продолжил участие в боях и был награжден благодарностями за отличные боевые действия и овладение городами Штрелен, Дрезден, Кройцбург, Розенберг, Сандомир, а также форсирование рек Висла, Эльба, Нейсе, Одер. За освобождение Праги награжден благодарностью и медалью. Медалью «За освобождение Праги» награждались военнослужащие Красной армии – непосредственные участники Пражской операции в период с 3 по 9 мая 1945 года. Пражская наступательная операция – последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой был освобожден город Прага. Победу 9 мая 1945 года дедушка встретил в Праге.