Зачем смотреть сказки со студентами и как работать с трудными подростками? Большой разговор с ректором ВГУ им. Машерова
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
Почему на днях информирования ректор вуза со студентами смотрит сказки
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В чем смысл сказки «По щучьему велению, по моему хотению?»
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Мы смотрели со студентами новую интерпретацию этой сказки. Когда я смотрела, я все ждала, как же они будут реагировать на все это. Когда ребята в тот момент, уже в окончании сказки, когда Щука превратилась в девушку и когда уже признание в любви с главным героем… Главный смысл в жизни – это любить, в широком смысле этого слова: любить свою землю, любить свой народ, любить своих близких – просто любить. Это и есть главный смысл этой сказки.
Я была поражена до предела, до глубины души, восхищена тем, как наши молодые люди аплодировали в этом моменте. Они аплодировали, а я плакала от удовольствия.
2020 год послужил точкой невозврата для прежнего восприятия того, что происходит
Валентина Богатырева:
2020 год послужил в том числе и для меня какой-то точкой невозврата для прежнего понимания и восприятия того, что происходит. Мне всегда казалось, что весь мир – это как защита диссертации. Есть оппоненты, есть эксперты, есть рецензенты – у каждого есть свое мнение. Мы друг друга слушаем, мы воспринимаем другое мнение, но мы всегда можем достичь компромисса. И вдруг происходит то, что происходило в нашем обществе в 2020 году.
Для меня, ровно как для многих других, становится очевидным, что мы что-то недорассказали, мы что-то в абсолютном порядке не доделали, в том числе и в высшей школе. И тогда министр образования, тогда был Игорь Васильевич [Игорь Карпенко – прим.ред.], он стал искать коллективы авторов, которые смогут обеспечить новый социально-гуманитарный блок дисциплины. То есть мы, взрослые, все поняли, что мы просто о чем-то не договорились с ребятами.
Валентина Богатырева:
Тогда появилась новая концепция социально-гуманитарного блока дисциплин. Мне была поручена очень ответственная миссия – на большом педагогическом совете докладывать новый концепт соцгумблока Президенту Республики Беларусь. Александр Григорьевич выслушал, он одобрил этот блок, и мы стали работать.
Было принято достаточно серьезное решение. Первое, что социально-гуманитарный блок дисциплин – это три обязательных предмета: философия, история белорусской государственности, и потом формировался коллектив авторов современной политэкономии.
Зачем Валентина Богатырева читает со студентами газеты?
Александр Осенко:
Вы со студентами читаете газеты.
Валентина Богатырева:
Долгое время думала, каким образом можно сегодня молодежь привлечь читать прессу. Нормальные газеты, которые пахнут типографской краской. Это ровно как многие сегодня читают книги в электронном виде. Я пробовала читать в электронном виде книжки. Не получается.
Нас учили в школе как? Если ты пишешь, нужно проговаривать. Если ты читаешь, нужно пересказывать. Это навыки говорения, навыки письма, мелкая моторика, хорошие книги.
Инаугурация Президента – это были потрясающие моменты
Валентина Богатырева:
Мы на едином дне информирования обсуждаем какую-то актуальную тему. Например, совсем недавно произошло важное политическое событие – инаугурация Президента. Я присутствовала. Это, конечно, потрясающие моменты, очень яркие, где-то сложные для восприятия, потому что эмоций было очень много, когда глава государства сказал, что я вас не предал и не предам, потому что вы мои.
Тогда студенты каждой группы читали именно эту тему, но в государственных СМИ. Приносили вырезки из газет и были докладчиками на этих информационных часах.
Как налажена работа с трудными подростками?
Александр Осенко:
Как у вас налажена работа с трудными подростками?
Валентина Богатырева:
Смысл заключается в том, чтобы они знали, что есть правила игры. В университете знают очень четко, что если ректор что-то пообещала, то так будет. Ровно так и с трудными подростками. Когда они понимают, что они оказались на территории, где их услышат…
Кто такой куратор? Это тот, кто знает, какая любимая каша у каждого студента в его группе. Это тот, кто знает, что происходит, что волнует ребенка. И тогда можно предупредить, можно где-то соломки подстелить. Сказать о том, что все кураторы одинаковые, – нет.
Когда собираю всех кураторов, поднимаю куратора и говорю: назовите мне, пожалуйста, всех ваших студентов по имени. Не по фамилии, по имени. Большинство называют.
Александр Осенко:
А если не называют?
Валентина Богатырева:
А если не называют, мы тогда общаемся уже отдельно.
Александр Осенко:
Сколько предупреждений делаете?
Валентина Богатырева:
Одно предупреждение, а два, я считаю, – это система.
Александр Осенко:
То есть в любом случае шанс?
Валентина Богатырева:
Шанс – однозначно. Шанс нужно всегда давать.
Я нахожусь в социальных сетях, но у меня три аккаунта в социальных сетях. Один – официальный.
Но есть у меня еще два аккаунта. Это появилось у меня в 2020 году, когда мне нужно было четко понимать, что на самом деле происходит в студенческой среде. И этот опыт мне очень понравился, и он остался. И это мне очень помогает.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Валентина Богатырева:
Рецепт мой держит на ногах, ведет по жизни, который позволяет радоваться всему тому, что происходит. Благодарить за все, любить жизнь. Любовь – это самое главное, что есть у человека. В широком смысле слова любить. Любить своих близких, своих друзей, свою малую родину, Отечество, страну, своих соратников по работе. Просто любить. Любить, потому что без этого жизнь неинтересна и скучна. Именно любовь позволяет генерировать самое главное – энергию жизни каждого человека.