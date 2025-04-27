Зачем смотреть сказки со студентами и как работать с трудными подростками? Большой разговор с ректором ВГУ им. Машерова

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Почему на днях информирования ректор вуза со студентами смотрит сказки Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В чем смысл сказки «По щучьему велению, по моему хотению?»

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Мы смотрели со студентами новую интерпретацию этой сказки. Когда я смотрела, я все ждала, как же они будут реагировать на все это. Когда ребята в тот момент, уже в окончании сказки, когда Щука превратилась в девушку и когда уже признание в любви с главным героем… Главный смысл в жизни – это любить, в широком смысле этого слова: любить свою землю, любить свой народ, любить своих близких – просто любить. Это и есть главный смысл этой сказки. Я была поражена до предела, до глубины души, восхищена тем, как наши молодые люди аплодировали в этом моменте. Они аплодировали, а я плакала от удовольствия. 2020 год послужил точкой невозврата для прежнего восприятия того, что происходит

Валентина Богатырева:

2020 год послужил в том числе и для меня какой-то точкой невозврата для прежнего понимания и восприятия того, что происходит. Мне всегда казалось, что весь мир – это как защита диссертации. Есть оппоненты, есть эксперты, есть рецензенты – у каждого есть свое мнение. Мы друг друга слушаем, мы воспринимаем другое мнение, но мы всегда можем достичь компромисса. И вдруг происходит то, что происходило в нашем обществе в 2020 году. Для меня, ровно как для многих других, становится очевидным, что мы что-то недорассказали, мы что-то в абсолютном порядке не доделали, в том числе и в высшей школе. И тогда министр образования, тогда был Игорь Васильевич [Игорь Карпенко – прим.ред.], он стал искать коллективы авторов, которые смогут обеспечить новый социально-гуманитарный блок дисциплины. То есть мы, взрослые, все поняли, что мы просто о чем-то не договорились с ребятами.

Валентина Богатырева:

Тогда появилась новая концепция социально-гуманитарного блока дисциплин. Мне была поручена очень ответственная миссия – на большом педагогическом совете докладывать новый концепт соцгумблока Президенту Республики Беларусь. Александр Григорьевич выслушал, он одобрил этот блок, и мы стали работать. Было принято достаточно серьезное решение. Первое, что социально-гуманитарный блок дисциплин – это три обязательных предмета: философия, история белорусской государственности, и потом формировался коллектив авторов современной политэкономии. Зачем Валентина Богатырева читает со студентами газеты?

Александр Осенко:

Вы со студентами читаете газеты. Валентина Богатырева:

Долгое время думала, каким образом можно сегодня молодежь привлечь читать прессу. Нормальные газеты, которые пахнут типографской краской. Это ровно как многие сегодня читают книги в электронном виде. Я пробовала читать в электронном виде книжки. Не получается. Нас учили в школе как? Если ты пишешь, нужно проговаривать. Если ты читаешь, нужно пересказывать. Это навыки говорения, навыки письма, мелкая моторика, хорошие книги. Инаугурация Президента – это были потрясающие моменты

Валентина Богатырева:

Мы на едином дне информирования обсуждаем какую-то актуальную тему. Например, совсем недавно произошло важное политическое событие – инаугурация Президента. Я присутствовала. Это, конечно, потрясающие моменты, очень яркие, где-то сложные для восприятия, потому что эмоций было очень много, когда глава государства сказал, что я вас не предал и не предам, потому что вы мои. Тогда студенты каждой группы читали именно эту тему, но в государственных СМИ. Приносили вырезки из газет и были докладчиками на этих информационных часах. Как налажена работа с трудными подростками?

Александр Осенко:

Как у вас налажена работа с трудными подростками? Валентина Богатырева:

Смысл заключается в том, чтобы они знали, что есть правила игры. В университете знают очень четко, что если ректор что-то пообещала, то так будет. Ровно так и с трудными подростками. Когда они понимают, что они оказались на территории, где их услышат… Кто такой куратор? Это тот, кто знает, какая любимая каша у каждого студента в его группе. Это тот, кто знает, что происходит, что волнует ребенка. И тогда можно предупредить, можно где-то соломки подстелить. Сказать о том, что все кураторы одинаковые, – нет. Когда собираю всех кураторов, поднимаю куратора и говорю: назовите мне, пожалуйста, всех ваших студентов по имени. Не по фамилии, по имени. Большинство называют. Александр Осенко:

А если не называют? Валентина Богатырева:

А если не называют, мы тогда общаемся уже отдельно.

Александр Осенко:

Сколько предупреждений делаете? Валентина Богатырева:

Одно предупреждение, а два, я считаю, – это система. Александр Осенко:

То есть в любом случае шанс? Валентина Богатырева:

Шанс – однозначно. Шанс нужно всегда давать. Я нахожусь в социальных сетях, но у меня три аккаунта в социальных сетях. Один – официальный. Но есть у меня еще два аккаунта. Это появилось у меня в 2020 году, когда мне нужно было четко понимать, что на самом деле происходит в студенческой среде. И этот опыт мне очень понравился, и он остался. И это мне очень помогает. Рецепт жизни от настоящей белоруски