«Создали подразделение аналитической разведки». Кубраков рассказал, как теперь будут бороться с наркотиками

Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последние два года 80 % наркотиков – это психотропы. Как противостоят наркобизнесу в Беларуси? Подробности здесь.