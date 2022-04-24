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«Создали подразделение аналитической разведки». Кубраков рассказал, как теперь будут бороться с наркотиками

24 апреля 2022 16:43
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Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Создали подразделение аналитической разведки». Кубраков рассказал, как теперь будут бороться с наркотиками-1

Чтобы от закладчика выйти на верхушку интернет-магазина, уходят месяцы, а порой и годы. Блокировку обходят. А верхушка обычно находится за границей. Выход один – информационно-аналитическая разведка.

«Создали подразделение аналитической разведки». Кубраков рассказал, как теперь будут бороться с наркотиками-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы переформатировали службу наркоконтроля. В ее структуре создали подразделение аналитической разведки, которая сконцентрирована на пресечении деятельности интернет-магазинов, распространяющих наркотики, то есть на уничтожении самой системы сбыта наркотиков. Если в 2021 году нами пресечена деятельность 14 интернет-магазинов, то в текущем году – уже шесть.

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# Наркотики # общество # Иван Кубраков # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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