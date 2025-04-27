В Беларуси стартовала Европейская неделя иммунизации

Чтобы организм не стал мишенью для вирусов, в стране создаются все условия по укреплению иммунитета вакцинами. Европейская неделя иммунизации стартовала 27 апреля в Беларуси. Мероприятие для нашей страны ежегодное, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С января 2025 года в Республике действует новый календарь прививок. В настоящее время в него входит профилактика 12 инфекционных заболеваний. Благодаря этому за последние годы удалось сократить заражения, например, гепатитом Б. Болезнь практически не выявляют среди детей до 5 лет. Также в 2025 году девочкам после 11 лет будет вводиться вакцина с вирусом папилломы человека, которая предотвращает развитие рака шейки матки.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: Мероприятия проводятся разноплановые. Это и те, которые направлены на дополнительное повышение знаний специалистов здравоохранения. Это различные семинары, обучающие. В пятницу-субботу в стране будет проходить конференция по вопросам вакцинопрофилактики, в том числе с участием международных спикеров.

Сергей Диордица, представитель ВОЗ в Беларуси:

Несмотря на то, что у нас есть очень много вакцин, во многих странах наблюдается снижение охвата иммунизации, и как в результате этого происходит повышение роста заболеваемости от некоторых инфекций, даже мы видим смертельные исходы. Особенно опасна в этом отношении корь.

Мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации будут проходить в течение всего года. Они направлены на информирование населения о значимости вакцинопрофилактики.