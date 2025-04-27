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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с трагедией в порту Шахид-Раджаи

27 апреля 2025 07:40
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В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о взрыве в иранском порту, в результате которого погибли и пострадали люди. Александр Лукашенко направил соболезнование Gрезиденту Исламской Республики Масуду Пезешкиану в связи с инцидентом, повлекшим большое количество раненых и жертв, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки всем, кого затронула эта трагедия.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с трагедией в порту Шахид-Раджаи-2

Напомним, в субботу, 26 апреля, в порту на юге Ирана прогремел мощный взрыв. Число погибших к этому утру достигло 25 человек. Среди пострадавших оказались более 1,1 тысячи граждан. По предварительным данным, на складе опасных грузов и химикатов взорвался резервуар с топливом. Он был таким сильным, что отголоски почувствовали даже жители соседних городов. Работа всего порта приостановлена. На месте инцидента возник сильный пожар, который до сих пор тушат с земли и воздуха. Вследствие взрыва также произошло обрушение одного из зданий. В связи с трагедией в провинции Хормозган объявлен трехдневный траур.

# ЧП # Беларусь-Иран

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