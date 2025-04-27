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В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен

27 апреля 2025 10:37
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Европейцы больше не желают следовать милитаристским путем. Если раньше об этом заявляли только простые граждане, то теперь голос разума зазвучал в высших эшелонах власти. Политики ЕС все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе хотят отставки Урсулы фон дер Ляйен-2

Предполагается, что смена руководства в Брюсселе могла бы разблокировать многие процессы внутри объединения и за его пределами. Как отмечают СМИ, масштабный кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований Фон дер Ляйен. Менее чем за год второго срока она не смогла урегулировать торговый спор с Вашингтоном и наладить диалог по украинскому конфликту. К тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем, а также обострение с Москвой на фоне санкционных баталий.

# Международная политика

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