Европейцы больше не желают следовать милитаристским путем. Если раньше об этом заявляли только простые граждане, то теперь голос разума зазвучал в высших эшелонах власти. Политики ЕС все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что смена руководства в Брюсселе могла бы разблокировать многие процессы внутри объединения и за его пределами. Как отмечают СМИ, масштабный кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований Фон дер Ляйен. Менее чем за год второго срока она не смогла урегулировать торговый спор с Вашингтоном и наладить диалог по украинскому конфликту. К тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем, а также обострение с Москвой на фоне санкционных баталий.