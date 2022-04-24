Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском

Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти кадры оперативники сняли под Минском. Лабораторию по синтезу психотропов создали трое столичных предпринимателей. Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. А работали по заказу одного из интернет-магазинов, причем даже не задумываясь, жизни скольких подростков унесет их смертельный бизнес.