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Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском

24 апреля 2022 16:43
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Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и терроризму, незаконный оборот наркотиков и даже переворот в образовании – эти и другие вопросы на неделе обсуждали на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, в котором участвовал и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском-1

Эти кадры оперативники сняли под Минском. Лабораторию по синтезу психотропов создали трое столичных предпринимателей. Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. А работали по заказу одного из интернет-магазинов, причем даже не задумываясь, жизни скольких подростков унесет их смертельный бизнес.

Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском-4

Причем у самих же есть дети. Но общественность возмущает другое – серьезные сроки для закладчиков. Могут дойти до 25 лет лишения свободы.

Рецепты нашли в теневом сегменте интернета. Оперативники раскрыли лабораторию по синтезу психотропов под Минском-7

– Что бы вы сейчас хотели, в эти минуты, передать своим сверстникам, которые тоже захотят заработать деньги, распространяя наркотики?
– Что этого не надо делать. Серьезные последствия после этого. И не утруднять себе жизнь этим.

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# Наркотики # происшествия # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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