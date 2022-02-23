«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв

Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны сегодня, 23 февраля, заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты. Вероника Кудринецкая побывала на производстве.

Каждый десятый трактор, работающий в мире, изготовлен на Минском тракторном заводе. Шесть континентов меньше чем за столетие. Везде, где тяжело, где люди по-настоящему противостоят стихии, работает техника МТЗ. Это чуть ли не единственное предприятие, которое выпускает полный спектр тракторной техники. И может похвастаться тем, что в составе машины 9 из 10 компонентов собственного производства. Гендиректор МТЗ: наши люди сделают трактор самым продаваемым не только в странах постсоветского лагеря – читайте здесь.

Сила, устойчивость и конкурентоспособность. Минский тракторный завод – один из крупнейших в Беларуси машиностроительного профиля. Его основные заказчики – предприятия агропромышленного комплекса, лесного и коммунального хозяйств. За 75 лет завод получил мировую известность и стал центром, где создают уникальную технику, и она пользуется спросом. 90 % продукции МТЗ отправляется на экспорт в 126 государств ближнего и дальнего зарубежья. А сборочные производства развернуты в России, Узбекистане, Венгрии, Сербии, Камбодже, Египте и Венесуэле. «Тогда еще Минск лежал в руинах». Как строили МТЗ сразу после Великой Отечественной войны, читайте здесь.

Миллионный железный пахарь «Беларус» был выпущен еще в 68 году прошлого столетия. Второй – через 12 лет, третий – через 11. Четырехмиллионный образец увидел свет в 2022-м. Тракторы всех моделей охотно покупают в странах, где необходимо обрабатывать большие площади – от жаркой Африки до украинских черноземов и топких почв Юго-Восточной Азии.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Трактор «Беларус» – настоящая легенда. Его производят в Минске не одно десятилетие. Усовершенствованная четырехмиллионная модель – 2022 соответствует всем мировым стандартам тракторостроения.

И хотя в силуэте машины проглядывают очертания предыдущей модели, начинка сельскохозяйственного агрегата абсолютно новая. 212 лошадиных сил, дизельный двигатель МТЗ, электрогидравлическая навесная система, комплект для сдваивания колес. В кабине тракториста все максимально автоматизировано, а значит, управлять этой махиной на поле будет легко и просто. У аграриев на носу весенне-полевые работы. Поэтому усовершенствованный образец придется как нельзя кстати. Юбилейный стальной богатырь отправится в Могилевскую область, а конкретнее – в колхоз «Родина», трактористу-машинисту Николаю Даречкину, заслуженному работнику сельского хозяйства.

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК «Колхоз «Родина»:

Вообще, я на белорусском тракторе работаю более 20 лет. Посидел, ощутил мощь. И шумоизоляция очень впечатляет. Очень хороший трактор. Я думаю, будет работать. Приятно будет на нем работать и добиваться каких-то новых успехов в работе.