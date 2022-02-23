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«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв

23 февраля 2022 21:33
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Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны сегодня, 23 февраля, заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты.  

Вероника Кудринецкая побывала на производстве.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -1

Каждый десятый трактор, работающий в мире, изготовлен на Минском тракторном заводе. Шесть континентов меньше чем за столетие. Везде, где тяжело, где люди по-настоящему противостоят стихии, работает техника МТЗ. Это чуть ли не единственное предприятие, которое выпускает полный спектр тракторной техники. И может похвастаться тем, что в составе машины 9 из 10 компонентов собственного производства.  

Гендиректор МТЗ: наши люди сделают трактор самым продаваемым не только в странах постсоветского лагеря – читайте здесь.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -3

Сила, устойчивость и конкурентоспособность. Минский тракторный завод – один из крупнейших в Беларуси машиностроительного профиля. Его основные заказчики – предприятия агропромышленного комплекса, лесного и коммунального хозяйств. За 75 лет завод получил мировую известность и стал центром, где создают уникальную технику, и она пользуется спросом. 90 % продукции МТЗ отправляется на экспорт в 126 государств ближнего и дальнего зарубежья. А сборочные производства развернуты в России, Узбекистане, Венгрии, Сербии, Камбодже, Египте и Венесуэле.  

«Тогда еще Минск лежал в руинах». Как строили МТЗ сразу после Великой Отечественной войны, читайте здесь.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -5

Миллионный железный пахарь «Беларус» был выпущен еще в 68 году прошлого столетия. Второй – через 12 лет, третий – через 11. Четырехмиллионный образец увидел свет в 2022-м. Тракторы всех моделей охотно покупают в странах, где необходимо обрабатывать большие площади – от жаркой Африки до украинских черноземов и топких почв Юго-Восточной Азии.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -7

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Трактор «Беларус» – настоящая легенда. Его производят в Минске не одно десятилетие. Усовершенствованная четырехмиллионная модель – 2022 соответствует всем мировым стандартам тракторостроения.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -9

И хотя в силуэте машины проглядывают очертания предыдущей модели, начинка сельскохозяйственного агрегата абсолютно новая. 212 лошадиных сил, дизельный двигатель МТЗ, электрогидравлическая навесная система, комплект для сдваивания колес. В кабине тракториста все максимально автоматизировано, а значит, управлять этой махиной на поле будет легко и просто. У аграриев на носу весенне-полевые работы. Поэтому усовершенствованный образец придется как нельзя кстати. Юбилейный стальной богатырь отправится в Могилевскую область, а конкретнее – в колхоз «Родина», трактористу-машинисту Николаю Даречкину, заслуженному работнику сельского хозяйства.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -11

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК «Колхоз «Родина»:  
Вообще, я на белорусском тракторе работаю более 20 лет. Посидел, ощутил мощь. И шумоизоляция очень впечатляет. Очень хороший трактор. Я думаю, будет работать. Приятно будет на нем работать и добиваться каких-то новых успехов в работе.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -13

Модель-2022 – плод труда всего коллектива завода. Конструкторов, рабочих, литейщиков – всех специалистов предприятия, которые действуют каждый день и создают национальный бренд. Вклад МТЗ в экономику страны – десятки моделей техники с тысячами модификаций. От мотоблоков и мини-тракторов до сложных машин с электронным мозгом и GPS. Но это не предел. Не в характере тракторостроителей останавливаться. Уже в ближайшее время МТЗ планирует увеличить мощности вдвое, несмотря на пандемию и санкции. А это 60 тысяч единиц в год.  

Юрий Назаров: мы должны построить практически новое производство на территории МТЗ – читайте здесь.  

Машины минских тракторостроителей пользуются большим и заслуженным успехом у тружеников полей. Прочные и надежные модели справляются с внушительным списком задач. И тут важна не только технологическая дисциплина, но и в целом бережное отношение к технике. Об этом не раз упоминал и глава государства.  

«Посидел, ощутил мощь». Четырёхмиллионный BELARUS отправится к трактористу под Могилёв -15

Заводская труба дымит. Муравейник из 16 тысяч человек постоянно двигается. Курсируют рейсовые автобусы для цеховой логистики. А значит, сердце завода, сборочный цех, будет и дальше биться. А качественная техника с пометкой made in Belarus будет и дальше сходить без перебоев с конвейеров Минского тракторного завода, чтобы уже на всех семи континентах земного шара узнали о Беларуси.  

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# Предприятия Беларуси # Вероника Кудринецкая # Виталий Вовк # Игорь Сергеенко # Юрий Назаров

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