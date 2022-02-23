Гендиректор МТЗ: наши люди сделают трактор самым продаваемым не только в странах постсоветского лагеря

Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны 23 февраля заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус». Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты. Вероника Кудринецкая побывала на производстве.

Каждый десятый трактор, работающий в мире, изготовлен на Минском тракторном заводе. Шесть континентов меньше чем за столетие. Везде, где тяжело, где люди по-настоящему противостоят стихии, работает техника МТЗ. Это чуть ли не единственное предприятие, которое выпускает полный спектр тракторной техники. И может похвастаться тем, что в составе машины – 9 из 10 компонентов собственного производства.