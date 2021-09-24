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Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки

24 сентября 2021 20:22
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник для всех, чья работа связана с созданием автомобилей, отмечается в Беларуси в последнее воскресенье сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки-1

24 сентября в Минске презентовали новинки от ведущих отечественных предприятий. Свою перспективную модель беспилотного трактора представил МТЗ. Все лето машина весом почти 13 тонн проходила тест-драйв на полях. Актуальными разработками поделились также «Амкодор» и «Белджи».

Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки-4

Новинку представил и Минский автомобильный завод. Конструкторы поделились, что работа над проектом шла на протяжении двух лет.

Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки-7

Алексей Микульчик, заместитель главного конструктора по грузовой технике ОАО «МАЗ»:
Это новый сегмент вообще в автотехнике МАЗ, самая легкая машина в нашем семействе. Всегда МАЗ был самосвальным сегментом техники для большой грузоподъемности. Это новая ниша для Минского автомобильного завода. Самый легкий автомобиль, коммерческий, в основном для ретейла, для городских перевозок, там, где требуется высокая маневренность, низкая снаряженная масса, но при этом достаточно высокая грузоподъемность.

Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки-10

Машиностроители не только уверенно удерживают позиции на мировом рынке в пандемию, но и активно занимают новые ниши.

Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки-13

Сергей Гунько, первый заместитель министра промышленности Беларуси:
Сегодня, в такой день праздничный, мы отмечаем не только день машиностроителей, но и наши успехи этого года, с уверенностью видим следующий год и будущую пятилетку. Поэтому все те начинания, которые мы создали в проблемные прошлые ковидные года, продолжатся большими достижениями в виде экспорта и создания той новой техники, которую сегодня вы видите на нашей выставке.

# Предприятия Беларуси # общество # Алексей Микульчик # Сергей Гунько # Фотофакт

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