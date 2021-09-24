Беспилотный трактор МТЗ и самая лёгкая машина МАЗ. Ведущие белорусские предприятия презентовали новинки

Новости Беларуси. Профессиональный праздник для всех, чья работа связана с созданием автомобилей, отмечается в Беларуси в последнее воскресенье сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 сентября в Минске презентовали новинки от ведущих отечественных предприятий. Свою перспективную модель беспилотного трактора представил МТЗ. Все лето машина весом почти 13 тонн проходила тест-драйв на полях. Актуальными разработками поделились также «Амкодор» и «Белджи».

Новинку представил и Минский автомобильный завод. Конструкторы поделились, что работа над проектом шла на протяжении двух лет.

Алексей Микульчик, заместитель главного конструктора по грузовой технике ОАО «МАЗ»:

Это новый сегмент вообще в автотехнике МАЗ, самая легкая машина в нашем семействе. Всегда МАЗ был самосвальным сегментом техники для большой грузоподъемности. Это новая ниша для Минского автомобильного завода. Самый легкий автомобиль, коммерческий, в основном для ретейла, для городских перевозок, там, где требуется высокая маневренность, низкая снаряженная масса, но при этом достаточно высокая грузоподъемность.

Машиностроители не только уверенно удерживают позиции на мировом рынке в пандемию, но и активно занимают новые ниши.