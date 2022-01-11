Экспорт МТЗ в 2021 году вырос почти на 25%

Новости Беларуси. Движение вверх: экспорт Минского тракторного завода в 2021 году вырос почти на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в другие государства мы поставили более 36 тысяч тракторов и машин. При этом экспорт МТЗ в дальнее зарубежье увеличился на 42 %. Среди стран так называемой дальней дуги особенно высокий темп роста поставок отмечен в Пакистан, Египет и на Кубу. И если говорить о европейских странах – прирост продаж 120 %. О новых точках роста: накануне на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кубе с советником президента Никарагуа речь шла о поставках автомобильной и сельскохозяйственной техники в этот регион.