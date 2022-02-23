Прямой эфир

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД

23 февраля 2022 21:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кристина Сущеня пообщалась с настоящими героями.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -1

Кристина Сущеня, корреспондент:  
Настоящее мужество – это точно не про возраст. И яркий пример тому – история, за которой следила вся страна. Рома Когодовский, который спас своего маленького братика Ваню. Тело Ромы было покрыто ожогами более чем на 50 %. И вот те самые честь, долг и мужество. И сегодня мы приехали в гости к Роме и его семье.  

«Пройти определенную школу мужчина, мне кажется, должен». Что думает современное поколение военных о своей службе, читайте здесь.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -4

В больницу по 100 писем в день приходило. Посылок сколько, Леша приезжал, мы ездили, посылки получали, большие всякие, по 4 кг. Там и игрушки, и сладости. Приятно, конечно. Очень большая была, огромная поддержка от всех людей. И из России, откуда только не писали, звонили.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -7

Горящий дом, и Рома Когодовский еле держит в руках братика Ваню. Падает на землю без сознания, успев только попросить воды. Эту историю точно помнит каждый белорус. Да и за пределами страны. Это самый настоящий подвиг. И, кстати, Рома мечтает стать офицером, людям в форме всегда нужно быть готовыми рискнуть собой ради спасения чьей-то жизни, ради мира и порядка в стране. И вот мальчик стал частью дружной семьи Специализированного лицея МВД.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -10

Вот эта форма и фуражка. Так вот надевать. Парадная его.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -13

Роман Когодовский:  
Давно хотел еще поступить куда-нибудь. В милицию, может, или в военные. И вот появилась возможность, я поступил. Я просто много спортом увлекался. И решил в военные поступать.

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -16

Мария Когодовская, мать Романа Когодовского:  
Там дисциплина. Это самое важное, я считаю, для мальчика – дисциплина сейчас, в наше время. Потому что сейчас в основном дети в телефонах, айфонах, планшетах. А там все по уставу, по порядку. Будет дисциплина, и из них вырастают тогда хорошие ребята.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -19

И важно помнить о героях не только в праздник. Ведь ежедневно настоящие мужчины несут боевое дежурство на земле, в небе, на морских рубежах, или, как в нашем сюжете, даже юные мальчики совершают подвиги. Подвиги, из которых складываются крупные победы. И которые находят отклик в сердце каждого белоруса.  

«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД -22

Кристина Сущеня:  
Мы тебя тоже поздравляем с Днем защитника Отечества, все СТВ. И, самое главное, тебе, конечно, крепкого здоровья и удачи в учебе, чтобы учеба приносила тебе радость. Потом прочитаешь, что мы тебе написали.  

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитника Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин – читайте здесь.  

Читайте также:  

Этот мальчик вынес брата из огня, выжил и получил награду от Президента. Самые проникновенные моменты церемонии  

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре  

«Рома, живи». Журналисты СТВ присоединились к акции в поддержку 12-летнего героя  

# День защитника Отечества # общество # Кристина Сущеня # Николай Мельник # Николай Никитушкин # Мария Когодовская # Роман Когодовский # Рома Когодовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Подарки всем мужчинам, чай и свежая выпечка. Смотрите, как атмосферно прошло голосование на участке в Гродно
23 февраля 2022 21:13

Подарки всем мужчинам, чай и свежая выпечка. Смотрите, как атмосферно прошло голосование на участке в Гродно

«Пройти определённую школу мужчина, мне кажется, должен». Что думает современное поколение военных о своей службе?
23 февраля 2022 21:10

«Пройти определённую школу мужчина, мне кажется, должен». Что думает современное поколение военных о своей службе?

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин
23 февраля 2022 21:04

«Я встретил войну молодым мальчиком». Ветеран в День защитников Отечества рассказывает, что отличает настоящих мужчин