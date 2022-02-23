«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД

Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Сущеня пообщалась с настоящими героями.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Настоящее мужество – это точно не про возраст. И яркий пример тому – история, за которой следила вся страна. Рома Когодовский, который спас своего маленького братика Ваню. Тело Ромы было покрыто ожогами более чем на 50 %. И вот те самые честь, долг и мужество. И сегодня мы приехали в гости к Роме и его семье. «Пройти определенную школу мужчина, мне кажется, должен». Что думает современное поколение военных о своей службе, читайте здесь.

В больницу по 100 писем в день приходило. Посылок сколько, Леша приезжал, мы ездили, посылки получали, большие всякие, по 4 кг. Там и игрушки, и сладости. Приятно, конечно. Очень большая была, огромная поддержка от всех людей. И из России, откуда только не писали, звонили.

Горящий дом, и Рома Когодовский еле держит в руках братика Ваню. Падает на землю без сознания, успев только попросить воды. Эту историю точно помнит каждый белорус. Да и за пределами страны. Это самый настоящий подвиг. И, кстати, Рома мечтает стать офицером, людям в форме всегда нужно быть готовыми рискнуть собой ради спасения чьей-то жизни, ради мира и порядка в стране. И вот мальчик стал частью дружной семьи Специализированного лицея МВД.

Вот эта форма и фуражка. Так вот надевать. Парадная его.

Роман Когодовский:

Давно хотел еще поступить куда-нибудь. В милицию, может, или в военные. И вот появилась возможность, я поступил. Я просто много спортом увлекался. И решил в военные поступать.

Мария Когодовская, мать Романа Когодовского:

Там дисциплина. Это самое важное, я считаю, для мальчика – дисциплина сейчас, в наше время. Потому что сейчас в основном дети в телефонах, айфонах, планшетах. А там все по уставу, по порядку. Будет дисциплина, и из них вырастают тогда хорошие ребята.