«Решил в военные». Когда настоящее мужество – это не про возраст. Рома Когодовский поступил в лицей МВД
Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Сущеня пообщалась с настоящими героями.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Настоящее мужество – это точно не про возраст. И яркий пример тому – история, за которой следила вся страна. Рома Когодовский, который спас своего маленького братика Ваню. Тело Ромы было покрыто ожогами более чем на 50 %. И вот те самые честь, долг и мужество. И сегодня мы приехали в гости к Роме и его семье.
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В больницу по 100 писем в день приходило. Посылок сколько, Леша приезжал, мы ездили, посылки получали, большие всякие, по 4 кг. Там и игрушки, и сладости. Приятно, конечно. Очень большая была, огромная поддержка от всех людей. И из России, откуда только не писали, звонили.
Горящий дом, и Рома Когодовский еле держит в руках братика Ваню. Падает на землю без сознания, успев только попросить воды. Эту историю точно помнит каждый белорус. Да и за пределами страны. Это самый настоящий подвиг. И, кстати, Рома мечтает стать офицером, людям в форме всегда нужно быть готовыми рискнуть собой ради спасения чьей-то жизни, ради мира и порядка в стране. И вот мальчик стал частью дружной семьи Специализированного лицея МВД.
Вот эта форма и фуражка. Так вот надевать. Парадная его.
Роман Когодовский:
Давно хотел еще поступить куда-нибудь. В милицию, может, или в военные. И вот появилась возможность, я поступил. Я просто много спортом увлекался. И решил в военные поступать.
Мария Когодовская, мать Романа Когодовского:
Там дисциплина. Это самое важное, я считаю, для мальчика – дисциплина сейчас, в наше время. Потому что сейчас в основном дети в телефонах, айфонах, планшетах. А там все по уставу, по порядку. Будет дисциплина, и из них вырастают тогда хорошие ребята.
И важно помнить о героях не только в праздник. Ведь ежедневно настоящие мужчины несут боевое дежурство на земле, в небе, на морских рубежах, или, как в нашем сюжете, даже юные мальчики совершают подвиги. Подвиги, из которых складываются крупные победы. И которые находят отклик в сердце каждого белоруса.
Кристина Сущеня:
Мы тебя тоже поздравляем с Днем защитника Отечества, все СТВ. И, самое главное, тебе, конечно, крепкого здоровья и удачи в учебе, чтобы учеба приносила тебе радость. Потом прочитаешь, что мы тебе написали.
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