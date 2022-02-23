Юрий Назаров: мы должны построить практически новое производство на территории МТЗ

Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны 23 февраля заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус». Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы, к сожалению, находимся в той ситуации, когда не можем произвести столько, чтобы удовлетворить потребности покупателей, сегодня уже это проблема. Я и на конвейере говорил, что наша программа, стратегия развития холдинга до 2030 года подразумевает, по сути, масштабнейшую модернизацию. Мы должны построить практически новое производство на этой территории.