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Юрий Назаров: мы должны построить практически новое производство на территории МТЗ

23 февраля 2022 20:48
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Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны 23 февраля заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус». Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты.

Юрий Назаров: мы должны построить практически новое производство на территории МТЗ-1

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы, к сожалению, находимся в той ситуации, когда не можем произвести столько, чтобы удовлетворить потребности покупателей, сегодня уже это проблема. Я и на конвейере говорил, что наша программа, стратегия развития холдинга до 2030 года подразумевает, по сути, масштабнейшую модернизацию. Мы должны построить практически новое производство на этой территории.

Гендиректор МТЗ: наши люди сделают трактор самым продаваемым не только в странах постсоветского лагеря. Читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Юрий Назаров # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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