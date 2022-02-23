Подарки всем мужчинам, чай и свежая выпечка. Смотрите, как атмосферно прошло голосование на участке в Гродно

Новости Беларуси. Досрочное голосование продлится по 26 февраля. Активную гражданскую позицию проявляют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На многих участках были побиты рекорды по явке граждан. Белорусы приходят сделать судьбоносный выбор для страны целыми семьями – показывают пример детям.

На 65-м участке Октябрьского района Гродно уже со вчерашнего дня явка превзошла все предыдущие политические кампании. А голосование 23 февраля – тот случай, когда исполнение долга гражданина становится еще и настоящим праздником.

Подарки всем мужчинам прямо на участке для голосования, чай и свежая выпечка. Инициатива Гродненского института развития образования особенно нашла отклик в душе Владимира Рожко. Военный врач-хирург, сейчас уже в отставке, пришел с супругой проголосовать досрочно, пока нет наплыва народа. И совсем не ожидал получить такой трогательный бонус – теплые поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил.

Владимир Рожко, ж итель Гродн о: Здесь было очень приятно, организованно, оказано внимание, соблюдены меры санэпидрежима, поэтому я с удовольствием пришел на свой участок проголосовать за что-то новое.

Марина Добродушенко, секретарь участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 65 Гродно:

Не только желаем успехов и здоровья, но просим, чтобы они оставались настоящими защитниками не только своей семьи, но и своей Родины, чтобы они стали примером для своих детей, внуков.

А еще взять ответственность за выбор будущего пути развития своей страны – это действительно по-мужски. Не отстают и представительницы прекрасного пола. Пишут историю вместе.

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