«Тогда ещё Минск лежал в руинах». Как строили МТЗ сразу после Великой Отечественной войны?

Новости Беларуси. Производитель трактора-легенды и бренда нашей страны 23 февраля заявил о новом рекорде. МТЗ выпустил четырехмиллионный «Беларус». Это знаменательное событие для отечественного машиностроения и целая веха в истории. С этим коллектив предприятия поздравил Александр Лукашенко, выразив абсолютную уверенность в перспективах завода. На продукцию под брендом «Беларус» сегодня огромный спрос во всем мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты.

Сила, устойчивость и конкурентоспособность. Минский тракторный завод – один из крупнейших в Беларуси машиностроительного профиля. Его основные заказчики – предприятия агропромышленного комплекса, лесного и коммунального хозяйств. За 75 лет завод получил мировую известность и стал центром, где создают уникальную технику, и она пользуется спросом.

90 % продукции МТЗ отправляется на экспорт в 126 государств ближнего и дальнего зарубежья. А сборочные производства развернуты в России, Узбекистане, Венгрии, Сербии, Камбодже, Египте и Венесуэле.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

За плечами – 75 лет истории предприятия, которое создавалось буквально на следующий год после окончания Великой Отечественной войны. Тогда еще Минск лежал в руинах, люди жили в землянках. Но уже тогда была поставлена четкая задача создать здесь предприятие. И спустя два года появились цеха. Еще год – экспериментальный трактор. И в начале 1950-х начался массовый выпуск тракторов. Когда в 1995 году глава государства посетил это предприятие, была принята программа развития, Президентом была оказана поддержка, поставлены задачи. И коллективом выполнены эти задачи.