«Пройти определённую школу мужчина, мне кажется, должен». Что думает современное поколение военных о своей службе?

Новости Беларуси. Помнить отвагу наших предков и тех, кто сегодня ежедневно совершает подвиги: на земле, в небе, на морских рубежах или, как один из героев нашего сюжета, спасая свою семью. Люди, речь о которых пойдет далее, в критических обстоятельствах, рискуя собой, встали на защиту других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Сущеня, корреспондент: Сегодня задача номер один – скорее не победить, а предотвратить. Стойкость наших предков – эталонный образец для нынешнего поколения. Для Николая все началось с призыва, а обернулось делом по зову сердца. И с блеском в глазах он вспоминает учения.

Николай Никитушкин, военнослужащий: Пошли танки, и, получается, я стою в окопе. Грубо говоря, от меня в метрах 3-4 едет танк, и он залп дает. И у меня машина, в которой я сижу, начинает болтать, песок сыпется. И тогда на учениях я говорю всем, что уверен в том, что наши войска, наше отделение смогут выполнить задачу по предназначению.

В 2021 году Николай стал лучшим командиром отделения в бригаде – и не голословно. Молодой человек по образованию психолог. И есть что-то общее в его полученном образовании и деле жизни – помогать людям. За его плечами немало спасенных судеб, но это, как здесь говорят, военная тайна. Грамотно, что важно, вовремя помочь словом – зачастую это и выступает тем самым спасательным кругом. А для молодого человека помочь ближнему – долг. Так было заложено в семье Николая, где отец – военный.

Николай Никитушкин:

У меня в обязанностях вообще, у командира отделения, наверное, первые строчки, – это обучать и воспитывать личный состав. Пройти определенную школу мужчина, мне кажется, должен.

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