Порт, новые рынки и бизнес вдолгую: во Дворце Независимости принимали губернатора Приморья

Санкционная история с удобрениями добавила белорусско-российской интеграционной двойке дополнительный запас прочности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы совместно нашли решение и успешно работаем в этом направлении. Ну а фактор расстояния порой в тысячи километров для Союзного государства – давно не контраргумент в сотрудничестве. Наши товары есть не только на полках магазинов в Пскове и Смоленске, но и в российском Приморье. Губернатор этого региона Олег Кожемяко приехал на встречу с нашим Президентом.

Для Беларуси Приморский край – это гораздо больше, чем просто рынок сбыта. Через этот регион проходят ключевые транспортные маршруты на азиатские рынки. Именно поэтому несколько лет назад появилась идея создания собственного белорусского портового хаба на Дальнем Востоке. Пока проект находится в резерве, однако интерес к нему по-прежнему сохраняется.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Порт – это очень серьезное сооружение, значительное по своим затратам. Думаю, что все впереди. Мы держим в резерве эти проекты. Как сложится экономическая ситуация чуть получше, обязательно его запустим.

Приморский край сегодня интересен Беларуси не только как транспортный узел. Регион может помочь и в освоении рынков, где объемы взаимной торговли пока остаются скромными. Один из них – КНДР. После визита Александра Лукашенко в Пхеньян эта тема получила дополнительное развитие. Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран, рассказываем здесь. У Приморского края есть прямое транспортное сообщение с КНДР и наработанные деловые связи. Поэтому Беларусь рассматривает регион как возможную площадку для продвижения своей продукции на рынок Корейской Народно-Демократической Республики. Лукашенко провел встречу с губернатором Приморского края.

Но любые торговые маршруты требуют и отлаженной логистики. Поэтому стороны обсудили еще один вопрос, напрямую влияющий на торговлю. С 1 июня в России заработала национальная система подтверждения ожидания товара. Теперь поставщики из стран ЕАЭС обязаны минимум за два дня оформлять электронные уведомления перед пересечением границы. Лукашенко и Путин в Астане обсудили тему введения СПОТ в России.

А интерес к белорусской продукции в регионе действительно высокий. Именно поэтому вместе с губернатором в Беларусь приехала большая бизнес-делегация. За несколько дней ее представители уже провели переговоры в правительстве, Совете Республики и посетили крупнейшие предприятия страны. Главный акцент стороны делают на производственную кооперацию. Беларусь готова предложить региону широкий спектр техники: от карьерных самосвалов и дорожных машин до автобусов и тракторов. В числе приоритетов также сельское хозяйство. Важно отметить, что сотрудничество партнеров постепенно переходит от разовых закупок к долгосрочным контрактам. Это позволяет Приморью планировать поставки на годы вперед, а белорусским производителям – рассчитывать на стабильный спрос. Один из крупнейших партнеров региона – Минский автомобильный завод. Причем потребность в его конкретной технике уже определена. Минск и Владивосток переходят на лизинговые долгосрочные контракты.

Параллельно стороны развивают проекты в аграрной сфере, где у Беларуси традиционно сильные позиции. Причем речь идет уже не только о поставках продукции, но и о создании совместных производств. Развитие сотрудничества Беларуси и Приморского края обсудили в Совете Республики.