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Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле

01 июня 2026 16:50
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В Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. 

А облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона.

Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле-2

Законом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Кроме того, правовым актом закрепляется необходимость получения согласия исполкома на отчуждение незавершенных законсервированных капитальных строений, если они расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности или аренде.

Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле-4

Уточняется также порядок выкупа земельного участка или внесения платы за право его аренды в случае совершения нескольких юридически значимых действий с ним, например, раздел, изменение целевого назначения или отчуждение.

Согласно закону, также уточнены вопросы легализации самовольно занятых участков и самовольного строительства. Одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года. Она унифицирована со сроком окончания действия земельной амнистии до 1 января 2028 года.

# Закон # Александр Лукашенко # Государственная политика

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