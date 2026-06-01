В Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства.

А облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона.