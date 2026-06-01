Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле
В Беларуси совершенствуются земельные отношения и усиливается ответственность местных органов власти за развитие регионов. Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства.
А облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона.
Законом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов.
Кроме того, правовым актом закрепляется необходимость получения согласия исполкома на отчуждение незавершенных законсервированных капитальных строений, если они расположены на земельных участках, которые находятся в частной собственности или аренде.
Уточняется также порядок выкупа земельного участка или внесения платы за право его аренды в случае совершения нескольких юридически значимых действий с ним, например, раздел, изменение целевого назначения или отчуждение.
Согласно закону, также уточнены вопросы легализации самовольно занятых участков и самовольного строительства. Одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года. Она унифицирована со сроком окончания действия земельной амнистии до 1 января 2028 года.