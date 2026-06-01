Развитие сотрудничества Беларуси и Приморского края обсудили в Совете Республики

Укрепление экономических связей Беларуси и Приморского края России – главный вопрос, который обсудили в Совете Республики Национального собрания. Речь шла о новых проектах в промышленной кооперации и поставках товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первый квартал 2026 года товарооборот между нашей страной и российским регионом вырос почти в два раза. Основа белорусского экспорта – машины. Особый акцент в двустороннем сотрудничестве – на продовольственном рынке. Потребители с Дальнего Востока доверяют белорусскому качеству.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В Приморском крае открыто более 15 фирменных магазинов, где реализуется белорусская продукция. И сегодня на встрече из уст губернатора Приморского края мы получили очень высокую оценку белорусской продукции, продукции со Знаком качества. Мы обсуждали и конкретные проекты. Есть намерение вернуться к реализации проекта в области молочного животноводства. Есть понимание проработать совместный проект по производству и переработке мяса птицы.

Финальные договоренности по новым агропроектам планируют подкрепить конкретными соглашениями. Договоры подпишут во время предстоящего XIII Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в столице 25-26 июня.