В Минске успешно реализуется программа по обеспечению востребованных специалистов арендным жильем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В микрорайоне Сокол сейчас достраивают новую школу. Сдать ее в эксплуатацию планируют в 2027 году. Чтобы полностью закрыть потребность в кадрах, для будущих учителей здесь возведут отдельный арендный дом. Ранее Сокол прирос индивидуальной застройкой для многодетных семей. А в марте в микрорайоне уже ввели в эксплуатацию многоквартирный арендный дом.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Указом Президента определен перечень первостепенных профессий, которым предоставляется арендное жилье. В целом в городе на сегодня активно развивается это направление для служащих, для медработников, педработников с целью закрепления специалистов на местах, на предприятиях, создания комфортных условий для их проживания.

Минск наращивает объемы строительства арендного жилья. В 2026 году возведут более 36 тысяч квадратов. Новые высотки активно растут сразу в нескольких районах столицы, лидирует по объемам Фрунзенский район.